Basket: 26 ans, 2,01 m et 99,5 kg, le portrait-robot du joueur NBA

Le joueur-type qui évolue dans le Championnat NBA lors de la saison 2018-19 a 26,4 ans, mesure 2,01 m et pèse 99,5 kg, selon les données publiées mercredi par la Ligue nord-américaine de basket (NBA). Parmi les 440 joueurs sous contrat avec l'une des 30 franchises NBA, l'expérience moyenne en NBA est de 4,8 saisons.

Le joueur se rapprochant le plus de ce portrait-robot est l'ailier/arrière d'Oklahoma City Andre Roberson avec ses 26 ans et 10 mois, 2,01 m, 95 kg et cinq saisons NBA derrière lui. La NBA a précisé que le joueur le plus âgé était Vince Carter (Atlanta) avec ses 41 ans, juste devant Dirk Nowitzki (Dallas). Ils disputent tous deux leurs 21e saison NBA, record égalé.

Les Knicks, en pleine reconstruction sous la houlette de David Fizdale, est l'équipe affichant la moyenne d'âge la plus basse (24,57 ans), tandis que les Houston Rockets de James Harden, Chris Paul et Carmelo Anthony sont les doyens de la NBA avec 28,6 ans de moyenne d'âge.

Chris Paul (Houston Rockets) et Rajon Rondo (Los Angeles Lakers)Getty Images

Les Rockets sont également l'équipe disposant de la plus grande expérience NBA avec une moyenne de 7,36 ans par joueur, contre 3,31 par joueur pour les Chicago Bulls, l'équipe la moins expérimentée. Les joueurs les plus grands, le Letton Kristaps Porzingis (New York Knicks) et le Serbe Bojan Marjanovic (Clippers), mesurent 2,21 m, tandis que Isaiah Thomas, désormais à Denver, plafonne à l'inverse à 1,75 m. Marjanovic est aussi le poids lourd de la NBA avec ses 132 kg.

Enfin, l'université la plus représentée en NBA actuellement est Kentucky (27 joueurs) devant Duke (23) et UCLA (15), tandis que le maillot le plus porté est le 3 (20 joueurs), devant le 2, le 5 et 9 (19 joueurs chacun).