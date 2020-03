"Tu dois le sortir" : Quand la crainte du coronavirus a contraint Doumbouya à quitter le terrain

Voilà bientôt trois semaines que la NBA est à l'arrêt. En cause, comme partout ailleurs la pandémie de Covid-19. Le 12 mars dernier, Rudy Gobert était testé positif, ce qui entraînait l'annulation du match du Jazz face au Thunder puis l'arrêt de la saison quelques heures plus tard. Ce soir-là, Detroit se déplace sur le parquet de Philadelphie pour y affronter Joel Embiid et les siens. Un match sur lequel est revenu ESPN, puisqu'il a donné lieu à une scène étonnante.

Une soirée avec Rudy Gobert

"Tu dois sortir Doumbouya". C'est Jim Scholler, un préparateur physique qui a enjoint Dwane Casey, entraîneur des Pistons, à prendre cette décision. Une demande qui a évidemment surpris Casey. "Rudy Gobert vient d'être testé positif au coronavirus et Sékou et lui on passé du temps ensemble après le match il y a quelques jours", lui a répondu Scholler. En effet, quatre jours plus tôt, le Jazz s'était déplacé à Detroit et après le match, les deux Français ont passé la soirée ensemble rapporte ESPN qui précise que Boris Diaw était lui aussi présent.

Le rookie français Sekou Doumbouya (Detroit Pistons) s'envole au dunk face aux Cleveland CavaliersGetty Images

Casey s'est exécuté et Doumbouya a été isolé aux vestiaires… avant de revenir sur le parquet quelques minutes plus tard. L'entraîneur des Pistons se justifie en expliquant qu'à ce moment-là, personne ne pensait que l'épidémie de coronavirus serait si importante. La NBA a finalement décidé d'arrêter sa saison ce soir-là et les joueur des Pistons, qui avaient donc affronter Rudy Gobert quelques jours plus tôt ont été mis en quarantaine. Christian Wood, intérieur de Detroit, a d'ailleurs contracté le Covid-19 avant d'annoncer sa guérison cette semaine.