Steve Ballmer débourse 400 millions de dollars en cash pour s’offrir le Forum d’Inglewood

Steve Ballmer ne l’avait jamais caché : il rêvait d’un endroit pour ses Clippers. Et seulement pour ces derniers. Alors qu’ils partagent le Staples Center avec les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Kings (NHL) depuis 1999, les Clips’ vont enfin disposer de leur propre salle. Après des mois de discussions tumultueuses avec la Madison Square Company de James Dolan, qui détenait la salle jusqu’à hier, le groupe de Steve Ballmer a finalement réussi à concrétiser son projet de rachat du Forum d’Inglewood. Montant de l’opération ? 400 millions de dollars, en cash.

Inglewood, le futur cœur du projet Clippers

Si le terme de projet n’est presque plus adapté aux Clippers tant les mouvements et les moyens déployés ces derniers mois sont colossaux, l’acquisition du complexe d’Inglewood est un nouveau signe de l’ambition XXL de son propriétaire milliardaire. Déjà hyperactive lors du dernier marché des agents libres avec les acquisitions de Kawhi Leonard et Paul George, la franchise californienne nourrit l’ambition de se rapprocher de l’aura et du palmarès de son rival angelino.

Avec le rachat du Forum, Steve Ballmer va enfin pouvoir mener à bien son projet de « Clippers Land ». Présenté officiellement en juillet dernier, le complexe prévoit la construction d’une nouvelle salle ultramoderne de 18 000 places et d’un complexe de divertissement basé sur le même modèle que celui de Jurassic Park à Toronto. « C’est une période sans précédent pour notre société [en évoquant la pandémie de Covid-19], mais on croit en notre avenir. On veut continuer à investir dans la ville d’Inglewood, ce qui sera positif pour la communauté locale, les Clippers et nos fans », a déclaré Steve Ballmer dans un communiqué. De son côté, la MSG de James Dolan, propriétaire des Knicks a annoncé que « c’était la meilleure solution pour toutes les parties [tout en souhaitant] aux nouveaux propriétaires tout le succès possible.

Alors que les joueurs de Doc Rivers ont assumé leur statut de nouveau mastodonte de la ligue au cours des derniers mois, le futur déménagement de la franchise à Inglewood, prévu en 2024, devrait assurément lui donner un nouveau coup de boost. Un nouveau pion avancé dans dans la bataille de LA.