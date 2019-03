Cette fois, c’est quasiment fini pour les Lakers

Le match : Les Clippers enterrent les Lakers

LeBron James a beau débarquer en ville, les Clippers restent la meilleure équipe de Los Angeles. Comme c’est le cas depuis plus de cinq ans maintenant. Ils sont moins prestigieux, moins glorieux, moins soutenus aussi. Mais ils sont plus solides. Mieux gérés. Plus cohérents. Et, sauf énorme retournement de situation, ce sont encore eux qui vont faire les playoffs cette saison. Les Clippers ont quasiment enterré les rêves de qualification de leurs voisins en l’emportant lors du choc fratricide cette nuit. Une victoire nette, dessinée à la faveur d’un quatrième quart temps bien géré (113-105 score final).

Les vétérans Danilo Gallinari (23 pts) et Lou Williams (21) ont mené le bal. Mais c’est la force de tout un groupe qui a fait la différence. Comme ils le font depuis le début de la saison. Les Clippers ont perdu leur meilleur joueur, Tobias Harris, transféré en février, et ils n’ont pas baissé le pied. Parce que d’autres éléments ont haussé leur niveau de jeu. Encore six joueurs à plus de 11 points cette nuit. Au final, les Clippers ont l’effectif parfait… il leur manque juste une superstar. C’est peut-être là-bas que LeBron James aurait dû signer.

Le King s’est démené pendant 42 minutes. Il a terminé avec 27 points, 9 sur 19 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes. Pas sûr qu’il soit dans l’état de santé nécessaire (probablement pas à 100%) pour claquer 40 pions comme il le faisait l’an dernier. Et c’est beaucoup trop juste pour des Lakers privés de Lonzo Ball mais aussi de Brandon Ingram cette nuit. Rajon Rondo a compilé un triple-double (24 pts, 10 rbds, 12 pds) mais le mal est fait. Avec six victoires de moins que les Spurs, huitièmes, et dix-huit matches à jouer, les Angelenos sont quasiment éliminés. Voilà qui promet un grand chamboulement cet été alors que les rois du scoop aux Etats-Unis annoncent déjà que Luke Walton est quasiment sûr de se faire licencier à la fin de la saison.

Le duel : Dwyane Wade contre Vince Carter, les papys font de la résistance

Miami et Atlanta sont deux équipes lancées dans un processus de rajeunissement – même si les Hawks ont enclenché le programme plus tôt et plus en profondeur que le Heat. Et pourtant, ce sont bien deux anciens, deux icônes, qui ont rythmé la rencontre de la nuit entre les deux équipes. Vince Carter, 42 ans, et Dwyane Wade, 37, se livraient un dernier duel. Un choc dont Wade est sorti vainqueur en menant sa formation vers un succès in-extremis (114-113).

Le triple champion NBA a inscrit 14 de ses 23 points dans le dernier quart temps pour permettre au Heat de faire la différence. Son adversaire du soir en a marqué 21, et il est devenu du même coup le vingtième meilleur scoreur de l’Histoire de la ligue. Wade a aussi établi un record cette nuit en devenant l’arrière le plus prolifique de tous les temps aux… contres. Il a compilé son 1052ème block en carrière, de quoi dépasser un certain Michael Jordan. C’était décidément un beau duel entre deux futurs membres du Hall Of Fame.

Le tandem : Aldridge et DeRozan mettent les Spurs à l’abri

Victime d’un sacré coup de mou lors de leur série de matches sur la côte Est (1 victoire, 7 défaites), les Spurs se sont retrouvés en ballotage favorable pour les playoffs. Ils sont huitièmes à l’Ouest, avec à nouveau une petite pression des Kings qui poussent pour se qualifier. C’est pour ça que cette victoire contre les Nuggets cette nuit fait le plus grand bien aux Texans (104-103). Ils se rassurent et gardent des distances avec Sacramento, neuvième.

Un succès articulé autour des deux stars de l’équipe. DeMar DeRozan (24 pts) et LaMarcus Aldridge (22 pts) ont fonctionné en tandem pour guider leurs coéquipiers. Ils ont notamment fait la différence très tôt dans la partie (36-17 dans le premier quart temps). Les Nuggets se sont finalement réveillés en toute fin de rencontre. Ils ont remonté un déficit de 21 points. En vain. Parce que les Spurs ont eu beau ne pas marquer le moindre point lors des deux dernières minutes du match, les joueurs de Denver n’ont pas su en profiter. Jamal Murray (par deux fois) et Gary Harris ont chacun raté un tir qui aurait pu faire passer Denver devant dans les dix-sept dernières secondes. Avec cette victoire, San Antonio reste huitième mais avec cinq victoires de plus que Sacramento désormais.

Le réveil : les Suns se payent encore les Bucks

Déjà vainqueurs des Lakers ce weekend, les Suns ont enchaîné un nouveau succès cette nuit. Plus fort encore. Ils ont battu les Bucks (114-105), pourtant titulaires du meilleur bilan NBA (quand Phoenix dispose de l’un des plus mauvais). Ils sont ainsi devenus les premiers à battre Milwaukee plusieurs fois cette saison ! Illustration d’un réveil soudain des hommes d’Igor Kokoskov sur cette fin de saison.

Réveil, c’est le bon mot pour définir le quatrième quart temps de Devin Booker (22 pts) et ses coéquipiers. Ils étaient menés de dix points au début du dernier quart. Puis ils ont soudainement accéléré le rythme sous l’impulsion de Kelly Oubre (27 pts). Les Bucks – peut-être un peu fatigués – se sont relâchés et ont été pris de vitesse. Notons les débuts de Pau Gasol pour Milwaukee. L’ancien All-Star, libéré par les Spurs dimanche dernier, a joué 5 minutes. Le temps de prendre 2 rebonds.

Le joueur : Julius Randle est dans une forme olympique

Les Pelicans n’ont vraiment pas grand-chose à jouer sur cette fin de saison et ils sont clairement dans l’attente du mois de juillet, moment où ils définiront les lignes de leur projet futur en transférant Anthony Davis. Mais en attendant, ça gagne des matches de temps en temps. Comme cette nuit contre le Jazz (115-112). Avec à chaque fois un dénominateur commun : un excellent Julius Randle. Le jeune intérieur a compilé 30 points, 8 rebonds et 5 passes.

Ce n’est pas une performance isolé. Il avait inscrit 28 et 22 points sur les deux matches précédents. Avec autant de victoires pour New Orleans. La franchise de Louisiane reste donc sur trois succès consécutifs, avec à chaque fois Randle dans le rôle du patron. La dernière défaite de l’équipe remonte à la fin février, contre les Lakers. Une rencontre au cours de laquelle il avait mis 35 points. D’ailleurs, c’est peut-être le jour idéal pour rappeler que les Angelenos ont laissé filer Randle sans même chercher à discuter avec lui quand il était libre sur le marché l’été dernier. Résultat : 20 points et 9 rebonds de moyenne à 24 ans cette saison.

Tous les scores

Nets – Mavericks : 127-88

Heat – Hawks : 114-113

Spurs – Nuggets : 104-103

Suns – Bucks : 114-105

Jazz – Pelicans : 112-115

Kings – Knicks : 108-115

Lakers – Clippers : 105-113