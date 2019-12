Raptors-Celtics

Pourquoi ce match ?

On l’a peut-être oublié dans le tourbillon d’un été de folie en NBA mais Toronto est le champion en titre. Même sans Kawhi Leonard et Danny Green, partis à Los Angeles, les Raptors restent une équipe qui compte en NBA et ne sont pas décidés à rendre la couronne si facilement. Même sans Siakam et Gasol, blessés et absents ce mercredi soir, les Canadiens ont de la ressource comme ils l’ont prouvé face à Dallas en remontant un débours de 30 points dimanche.

Pour défier les champions, la NBA a envoyé les Celtics des jeunes Jayson Tatum et Jaylen Brown. Une équipe qui a toujours au moins atteint les demi-finales de conférence depuis 2017. Une franchise mythique surtout, présente pour le Christmas Day pour la quatrième année consécutive.

Jayston Tatum (à gauche) et Jaylen Brown (à droite) des Boston CelticsGetty Images

Pourquoi il ne faut pas le rater ?

Boston est le dauphin des Bucks dans la conférence est ! Avec seulement sept défaites en 27 rencontres, les C’s font un premier tiers de saison remarquable avec un collectif qui a retrouvé son liant après le départ de Kyrie Irving. Voir évoluer cette équipe, où quatre joueurs (Walker, Tatum, Brown et Hayward, blessé en ce moment) dépassent les 15 points de moyenne, sous la houlette du maître tacticien, Brad Stevens, est une raison suffisante.

Si Boston présente la sixième attaque de la ligue, Toronto en est la quatrième défense. La recette n’a pas changé dans l’Ontario. On joue dur, on joue discipliné et on force l’adversaire à se battre jusqu’au bout. Leonard parti, d’autres joueurs ont pris ou repris leurs responsabilités, à l’image d’un Kyle Lowry étincelant et nommé joueur de la semaine en NBA, lundi. Avec seulement deux défaites de retard, Toronto a une belle chance de revenir au contact de Boston.

Sixers-Bucks

Pourquoi ce match ?

Autrefois la NBA était une ligue de rivalités : Chamberlain et Russell, Magic et Bird, Jordan et toute la ligue (surtout les Pistons) et d'autres encore. Parfois ces oppositions sportives étaient doublées d’inimitiés profondes. Cette ère est révolue, les joueurs préférant les sourires francs et sincères au regard en coin et au mauvais geste. Tous ? Pas vraiment. Giannis Antetokounmpo le répète à l’envi : il ne veut pas se faire d’amis dans la ligue. Joël Embiid, et son caractère bien trempé, ressemble un peu au Grec. Aussi, la rivalité entre les Milwaukee Bucks et les Philadelphie 76ers est naissante. Elle manque encore d’épaisseur, de séries de Playoffs par exemple, mais elle a pour elle un casting intéressant.

Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks controls the ball against Joel Embiid #21 of the Philadelphia 76ers in the first quarter at the Wells Fargo Center on April 4, 2019 in Philadelphia, Pennsylvania.Getty Images

Pourquoi il ne faut pas le rater ?

Tout simplement parce que ce sera la première affiche entre les deux équipes cette saison ! L’an dernier, Giannis Antetokounmpo avait eu droit à la scène du Madison Square Garden de New York pour s’exprimer le soir de Noël. Pas vraiment une affiche comme celles dont raffole le "Greak Freak" encore étincelant cette saison (31 points, 12,9 rebonds et 5,6 passes de moyenne). Avide d’affirmer sa domination sur la ligue, le MVP en titre, a une occasion en or face aux Sixers qui comptent, avant ce match, cinq victoires de moins que ses Bucks.

Côté Sixers, la mécanique tarde à se huiler. Les chamboulements de l’été dernier (départ de Butler, arrivées d’Horford et Richardson) ont leurs conséquences et le bilan est un peu décevant jusqu’ici (22 victoires-10 défaites) Comme le bilan de Philly face au top 5 des deux conférences n’est pas plus fameux (5v-4d), c’est l’heure de taper du poing sur la table pour Embiid et ses hommes.

Lakers-Clippers

Pourquoi ce match ?

Comment la NBA aurait pu passer à côté d’une telle affiche pour Noël ? Si les entrées seront de très belles factures, le plat de résistance attire toutes les attentes. Lakers-Clippers, c’est le rêve de la NBA. Deux équipes rivales sur un même (énorme) marché, c’est jackpot pour la ligue qui connait justement une baisse d’intérêt des fans ces dernières années. Avec les paillettes de Los Angeles, une franchise mythique (16 titres pour les Lakers) et une autre qui veut se faire sa place, des stars (James et Davis d’un côté, Leonard et George de l’autre), ce duel "pue" la bonne affaire pour tout le monde. La NBA mise dessus et croise les doigts pour assister à un grand spectacle au Staples Center que partagent justement les deux équipes.

LeBron James (Lakers) et Kawhi Leonard (Clippers)Getty Images

Pourquoi il ne faut pas le rater ?

LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard, Paul George. Aucune autre affiche de la saison – à l’exception d’un match des Lakers ou des Clippers contre le Houston d’Harden et Westbrook - ne peut se targuer d’avoir autant de superstars ensemble sur le terrain. D’ailleurs, si la NBA croise les doigts pour qu’il y est du spectacle, elle doit aussi le faire pour que ce quatuor dispute bien la partie. Aux Clippers, Kawhi Leonard est souvent ménagé et côté Lakers, James et Davis sont encore incertains. Tout ce beau monde devrait être néanmoins être de la partie pour la deuxième opposition de la saison après le succès des Clippers en ouverture de la saison (112-102). La bande à Kawhi l'avait emporté mais ce sont bien les coéquipiers de LeBron qui mènent la conférence ouest. Dans ce duel qu'on pourrait retrouver en Playoffs, l'ascendant psychologique aura un rôle à jouer.