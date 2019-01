Golden State : le retour de Cousins se précise

Les Warriors se préparent-ils à être, de nouveau, dominants ? Deuxièmes de la conférence Ouest (avec 27 victoires et 14 défaites), les champions en titre pourront bientôt compter sur les services du pivot DeMarcus Cousins. Son retour est programmé pour une semaine voire une dizaine de jours. "On discute de tout cela avec lui tous les jours et la date du 16 janvier est celle qu'on s'est fixée depuis quelque temps déjà", a déclaré Kerr.

De retour et déjà titulaire

"On se laisse aussi une marge de manœuvre : cela pourrait être le match suivant contre les Clippers (le 18 janvier) ou même celui d'après" contre les Lakers le 21 janvier, a-t-il poursuivi. Kerr a précisé que Cousins, victime d'une déchirure du tendon d'Achille gauche il y a quasiment un an, serait inclus dès son retour dans le cinq majeur des Warriors.

Cousins, 28 ans, fera à cette occasion ses grands débuts sous le maillot de Golden State avec qui il s'est engagé en juillet dernier pour une saison. Le pivot au physique imposant (2,11 m, 122 kg) et au caractère bien trempé, surnommé "Boogie", a fait l'essentiel de sa carrière NBA à Sacramento (2010-17) avant de rejoindre La Nouvelle-Orléans en février 2017.

Depuis ses débuts en NBA en 2010, il tourne à des moyennes de 21,5 points, 11 rebonds et 3,2 passes décisives par match. Le poste de pivot est l'un des rares points faibles des Warriors qui dominent la NBA avec trois titres lors des quatre dernières saisons.