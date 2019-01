NBA - Curry devient le 3e meilleur marqueur à trois points de l'histoire

Toujours plus haut dans l'histoire. Le meneur de Golden State Stephen Curry est devenu vendredi, lors de la large victoire de son équipe (146-109) face à Chicago, le troisième meilleur marqueur de paniers à trois points de l'histoire de la NBA. Le triple champion NBA a dépassé Jason Terry qui avait réussi 2.282 tirs primés durant sa carrière entre 1999 et 2018, sous le maillot notamment d'Atlanta et Dallas.

Curry, 30 ans, a fini la rencontre avec 28 points, dont cinq paniers à trois points, et totalise désormais 2.285 tirs primés réussis. Il n'est plus devancé dans ce classement que par Ray Allen (2.973) et Reggie Miller (2.560) alors qu'il ne lui a fallu que 656 matches pour atteindre cette 3e place, soit deux fois moins que Terry (1410).

"Voir mon nom aux côtés de joueurs de ce calibre est incroyable, ce sont des exemples en termes de longévité et de constance", a expliqué Curry, déjà présenté comme le meilleur shooteur à trois points de l'histoire. "Je vais tout faire pour essayer de me rapprocher d'eux", a-t-il assuré. Golden State est 2e de la conférence Ouest (28 v-14 d), juste derrière l'inattendu leader Denver (28 v-12 d).