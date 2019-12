"Si je continue à jouer comme je le fais, je vais sortir de mon contrat". Voilà pour le résumé de la pensée d'Evan Fournier, confiée à L'Equipe. "Jouer comme ça", ça signifie inscrire 19,4 points par match à des très bons pourcentages (48% dont 41,7% à trois points). Et "sortir de mon contrat" revient à ne pas activer l'option qu'il dispose pour une dernière année au Magic à 17 millions de dollars, soit environ 15 millions d'euros.

"Je n'ai jamais été agent libre", rappelle le médaillé de bronze au dernier Mondial avec l'équipe de France. En effet, s'il avait signé le 7 juillet 2016 un contrat de quatre ans avec le Magic, Fournier était ce qu'on appelle en NBA, un "agent libre restreint". Comprenez que sa franchise, en l'occurrence Orlando, n'avait qu'à s'aligner sur une offre d'une équipe rivale pour le conserver. Cette fois, la donne est différente : Orlando n'aura pas son mot à dire.

Evan Fournier avec Orlando, 2019Getty Images

L'un des meilleurs agents libres de l'été 2020

A quoi pourrait prétendre Fournier l'été prochain ? Pour sûr, un joli contrat et ce pour deux raisons. La première : son niveau de jeu cette année. Excellent shooteur, bon attaquant et bon défenseur, Fournier peut s'intégrer à n'importe quelle équipe, y compris des formations visant le titre. La seconde : la "pauvreté" du marché des agents libres l'été prochain. Anthony Davis figure bien dans la liste mais celui-ci va prolonger aux Lakers, c'est quasiment certain. Ce qui fera de Fournier l'un des tout premiers choix sur le marché.

Pour autant, le Français ne vise pas le jackpot, à savoir un contrat maximum (189 millions sur 5 ans s'il resigne à Orlando, 140 millions de dollars sur quatre s'il signe ailleurs). "Je ne suis pas du tout fixé sur l'idée d'un contrat max, assure l'arrière tricolore. […] Honnêtement, l'argent n'a jamais été un problème, ni un objectif pour moi. J'aime le basket et en jouant bien, tu gagnes très bien ta vie."