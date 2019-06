Kawhi Leonard qui reste à Toronto ? Ce serait en bonne voie. Selon Yahoo Sports, Leonard, meilleur joueur des finales NBA 2019, va activer la clause figurant dans son contrat qui lui permet de le résilier un an avant son terme. Il devait toucher la saison prochaine un salaire annuel de 21,3 millions de dollars (18,7 millions d'euros). Cette résiliation fera de Leonard un "agent libre" et lui permettra de signer, avec Toronto ou une autre équipe, un contrat nettement revu à la hausse. Et la franchise canadienne serait en pole.

Toronto peut lui offrir un (meilleur) contrat max

L'ancien joueur des San Antonio Spurs sera très courtisé quand la période des transferts débutera officiellement le 30 juin, notamment par les Los Angeles Clippers, mais c'est Toronto, son équipe actuelle, qui pourra lui offrir le contrat le plus intéressant. Les Raptors peuvent en effet lui proposer un contrat dit "maximum" de cinq ans d'une valeur totale de 190 millions de dollars (166,9 millions d'euros).

Selon Yahoo Sports, citant des sources au sein de la NBA, Leonard, 27 ans, souhaiterait rester à Toronto. L'ailier a réalisé en 2018-19 la meilleure saison de sa carrière avec des moyennes de 26,6 points et 7,3 rebonds par match. Leonard, élu meilleur défenseur de NBA à deux reprises, n'avait disputé que neuf matches la saison précédente en raison d'une blessure à une cuisse.