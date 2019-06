La tuile est confirmée. Oui, Kevin Durant souffre bien d'une rupture du tendon d'Achille droit. Après son président, c'est le joueur des Warrios lui-même qui l'a confirmé mercredi via son profil Instagram. "Je me suis bien rompu le tendon d’Achille. L’opération a eu lieu aujourd’hui et elle a été un succès", explique-t-il dans un long message. "Mon retour commence dès maintenant. J’ai ma famille et mes proches de mon côté et j’apprécie tous les messages de soutien que j’ai reçu", poursuit Durant, blessé lors du match 5 de la finale NBA face aux Raptors.

"Comme je l’ai dit lundi, je suis touché au fond de moi mais ça ira. Le basket est mon plus grand amour et je voulais être sur le parquet ce soir-là car c’est ce que je fais (...) Les choses se passent parfois ainsi et je suis fier d’avoir tout donné physiquement, et je suis fier de mes frères pour la victoire. Cela va être un long chemin mais je suis paré pour ça", assure l'ailier, qui a annoncé qu'il "sera là" au match 6 (jeudi à Oakland, ndlr) pour "encourager" ses coéquipiers.