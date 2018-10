NBA - Présaison : Malgré la défaite de Phoenix, DeAndre Ayton signe une belle première

Voilà ce qui s'appelle une entrée en matière remarquée. DeAndre Ayton a disputé son tout premier match de présaison avec les Suns la nuit dernière et il a signé un double-double en 30 minutes. Le numéro un de la dernière draft a marqué 24 points et pris 10 rebonds. Malgré la belle performance de son petit nouveau de 20 ans et 2,16m, Phoenix s'est toutefois incliné sur le parquet des Sacramento Kings (106-102). "J'ai simplement mis de l'énergie sur chaque point, j'ai couru et j'ai pris beaucoup de plaisir", s'est réjoui Ayton.

Les Sixers ont également pu compter sur leur pivot Joel Embiid. Le Camerounais a claqué 21 points et 7 rebonds pour porter permettre à la franchise de Philadelphie de dominer Orlando et d'enchaîner un second succès de rang (120-114). Avec un 1 sur 11 au tir, Evan Fournier a manqué d'inspiration côté Magic.

De leur côté, les New York Knicks ont dû passer la prolongation avant de battre Washington (124-121). Avec 13 points et 10 rebonds, le rookie Kevin Knox a fait une très bonne première impression. Le Français Frank Ntilikina a joué quinze minutes pour 5 points et 2 assits. Enfin, les Pelicans ont concédé une seconde défaite devant les Hawks (116-102).