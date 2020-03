Premier joueur de NBA a avoir été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus COVID-19, ce qui a provoqué la suspension de la fin de la saison régulière, Rudy Gobert a rassuré sur son état de santé. Le Français, conspué pour son attitude désinvolte vis-à-vis de l'épidémie, avait dans un premier temps présenté des excuses publiques sur les réseaux sociaux avant de faire un don de 500.000 dollars pour aider à la lutte contre la propagation du Covid-19.

Dimanche, l'ancien joueur de Cholet a donné de ses nouvelles via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la NBA. Une prise de parole rassurante sur l'état du pivot de 27 ans, qui n'a pas manqué de rappeler les gestes de base pour tenter de se protéger contre une éventuelle contamination et de remercier toutes les personnes qui l'ont pris en charge.

" Prenez soin de vous "

"Salut, comment ça va tout le monde, ici Rudy Gobert. Je voulais vous donner de mes nouvelles. D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont supporté et donné de l'énergie positive. Ca a beaucoup compté pour moi. De mon côté, je me sens un petit peu mieux à chaque jour qui passe. Je voudrais remercier tout le personnel soignant de Utah, d'Oklahoma City et de toutes les belles personnes autour de moi", a-t-il annoncé dans un premier temps.

Puis l'international français s'est fait le messager des réflexes à avoir. "Vous êtes certainement déjà au courant, mais je tenais à vous redire qu'il est très important que vous vous laviez les mains, de ne pas vous toucher le visage, le nez, les yeux et d'éviter tous les contacts non nécessaires avec les autres personnes. Cela vous permettra de vous protéger, ainsi que les autres. J'aurais aimé prendre tout cela plus au sérieux et j'espère que tout le monde le fera. Prenez soin de vous".