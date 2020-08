Le jeu devrait bel et bien reprendre. A l'issue d'une réunion tenue jeudi entre les joueurs et la NBA, le boycott, décidé mercredi après que les Milwaukee Bucks aient refusé de jouer leur cinquième match de playoffs face à Orlando, aurait été levé selon les informations d'ESPN , qui cite des sources internes. Pour sa part, The Athletic , l'autre média très bien informé sur l'actualité de la NBA, indique que les matches devraient reprendre dès vendredi.

Si la NBA n'a pas encore officialisé la nouvelle, ESPN précise que les trois rencontres programmées jeudi, soit Boston-Toronto, Los Angeles Clippers-Dallas et Utah-Denver, devraient être reportées à une date ultérieure. Alors que les Lakers et les Clippers prônaient pour une fin de saison pure et simple, les joueurs et l'instance se seraient rapprochés ce jeudi. The Athletic indique notamment que les joueurs ne souhaitaient pas abandonner si près du but, après avoir consenti de gros efforts pour jouer au sein de la bulle d'Orlando.