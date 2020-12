Un début de dynastie, parti pour durer ? C'est en tout cas le message qu'ont envoyé les Los Angeles Lakers en l'espace de vingt-quatre heures. Après avoir annoncé l'extension de bail de LeBron James jusqu'en 2023 mercredi , le champion NBA a officialisé la prolongation de l'intérieur Anthony Davis. The Brow est désormais lié jusqu'en 2025 avec la franchose californienne et touchera 190 millions d'euros sur les cinq prochaines années. Le joueur dispose d'une " early termination option " pour 2024-2025, lui permettant ainsi de tester le marché en tant qu'agent libre.

Alors qu'on pouvait s'attendre à un nouveau contrat de deux ou trois saisons pour le numéro 1 de la draft 2012, et ce, afin de toucher le contrat "supermax" (contrat potentiel pour les joueurs ayant passé au moins 10 ans en NBA et pouvant monter jusqu'à 235 millions de dollars), "AD" a préféré jouer la carte de la sécurité avec sa nouvelle prolongation. Lors de la dernière campagne de playoffs, le natif de Chicago tournait à 27,7 points, 9,7 rebonds, 3,5 passes, 1,2 interception et 1,4 contre en 36,6 minutes de jeu.