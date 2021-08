Jusqu'à 60 millions de dollars la saison : Stephen Curry fait (encore) gonfler son contrat

En 2017, Stephen Curry avait déjà fait sauter la banque, obtenant des Golden State Warriors un premier contrat monstrueux à hauteur de 201 millions de dollars étalés sur cinq saisons. Avec la nouvelle augmentation de la masse salariale pour les saisons à venir, le meneur de jeu a atteint de nouvelles hauteurs. Curry a prolongé son bail avec la franchise de San Francisco pour quatre ans de plus et un pactole jamais vu en NBA : 215 millions de dollars sur quatre saisons.

NBA Ball à Chicago, Lowry à Miami, Phoenix blinde Paul : la Free Agency bat déjà son plein en NBA ! IL Y A 15 HEURES

Il va ainsi devenir le premier joueur à toucher plus de 50 millions de dollars par saison (48 millions en 2022/23, 51,9 millions en 2023/24, puis 55,7 millions en 2024/25) et va même flirter avec les 60 millions lors de sa dernière saison : 59,6 millions de dollars en 2025/2026. Il aura alors 38 ans. Les Warriors cherchaient absolument à conserver celui sur lequel ils ont bâti leurs succès de la décennie 2010.

Melo – LeBron, les deux grands amis enfin réunis

Ils sont arrivés dans la ligue ensemble, en 2003. LeBron James et Carmelo Anthony ont avancé chacun de leurs côtés, un temps rivaux par la force des choses, vite amis. Les deux comparses ont marqué chacun à leur manière la NBA. Les voilà (enfin) coéquipiers. Après avoir renoué avec le fil de sa carrière avec Portland, Anthony va tenter d'aller décrocher sa première bague de champion avec les Los Angeles Lakers. L'ailier s'est engagé pour une saison chez les vainqueurs de 2020. Il y retrouvera James, mais aussi Russell Westbrook, débarqué il y a quelques jours en Californie et avec qui l'association sur le parquet avec le Thunder d'Oklahoma City en 2017-2018 s'était soldée sur un cuisant échec.

Les Angelinos ont aussi densifié leurs lignes arrières avec l'arrière Malik Monk, laissé libre par Charlotte et qui amènera son étincelle offensive et sa qualité de tir en sortie de banc, Kendrick Nunn en provenance de Miami, et Talen Horton-Tucker, qui a obtenu pour sa part une prolongation de trois ans.

DeRozan envoyé aux Bulls, Mills aux Nets : les Spurs tournent une nouvelle page

L'après Duncan-Parker-Ginobili traîne en longueur à San Antonio. La franchise de Gregg Popovich a visiblement décidé de passer de nouveau à autre chose. L'ère LaMarcus Aldridge – DeMar DeRozan a définitivement pris fin ce mardi avec le transfert de ce dernier à Chicago. Après le départ sans contrepartie d'Aldridge en cours de saison dernière, DeRozan quitte, lui, les Spurs dans le cadre d'un échange, direction les Chicago Bulls. La franchise texane a récupéré des tours de draft (surtout un premier tour de 2025) et les vétérans Thaddeus Young et Al-Farouq Aminu, dont les contrats s'achèvent dans un an.

Autre signe de cette transition, le meneur australien Patty Mills quitte lui aussi San Antonio après dix saisons, direction les Brooklyn Nets (contrat de deux ans). Rudy Gay, très convoité, a pour sa part pris la direction du Utah de Rudy Gobert.

Mais aussi

Surprise : pour faire souffler sa star Joël Embiid, Philadelphie a choisi d'engager Andre Drummond, qu'Embiid a si souvent martyrisé lors de leurs affrontements sur les parquets.

Stephen Curry prolongé, Golden State a aussi signé l'intérieur fuyant serbe Nemanja Bjelica. Brooklyn a été très actif puisqu'outre Mills, lets Nets ont prolongé le précieux Bruce Brown et signé le vétéran James Johnson.

Le champion en titre Milwaukee a récupéré le shooteur Rodney Hood, libéré par Toronto, un moyen de compenser en partie la perte de P.J. Tucker la veille.

NBA 101 millions d'euros : Chris Paul va prolonger avec les Phoenix Suns IL Y A 15 HEURES