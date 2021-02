Le match entre Dallas et Golden State a offert un duel épique entre Luka Doncic et Sephen Curry. Les Mavericks largement dominés vendredi par les Warriors (147-116) ont pris leur revanche samedi en s'imposant sur le fil 134-132. Au récital de 57 points de Curry, Luka Doncic a répondu par 42 points (record en carrière égalé).

Philadelphie règne sur la conférence Est de la NBA: les Sixers ont gagné le choc de samedi contre les Brooklyn Nets et consolidé leur première place. Dans leur salle, les joueurs de Doc Rivers l'ont emporté 124-108, emmenés par leur star Joel Embiid, auteur de 33 points. Les Nets étaient toujours privés de Kevin Durant, en vertu du protocole sanitaire de la NBA. Kyrie Irving n'a pas joué non plus.