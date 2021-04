Le sport américain est en deuil, une nouvelle fois. Promis à un bel avenir dans la grande ligue et ce malgré une saison compliquée en NCAA où il a été peu épargné par les blessures, Terrence Clarke a perdu la vie dans un accident de voiture à Los Angeles ce jeudi. Candidat à la prochaine draft NBA en juillet 2021, le jeune arrière revenait d'un entraînement avec son coéquipier de l'Université de Kentucky, BJ Boston, qui s'en est sorti indemne.

D'après les premiers éléments de l'enquête, rapportés par ESPN et WKYT, le natif de Dorchester dans la banlieue de Boston, aurait violemment percuté un véhicule avant qu'une succession de chocs ne fasse s'écraser la voiture contre un mur.

NBA LeBron James : "J'en ai tellement assez de voir des Noirs tués par la police" IL Y A 6 HEURES

"Quelqu’un qui avait quelque chose de plus"

Et la disparition du jeune joueur a provoqué une vague d'émotions colossales outre-Atlantique. A commencer par John Calipari, l'emblématique entraîneur de Kentucky. "Je suis absolument écœuré et j’en suis malade. Une jeune personne que nous aimions tous vient de perdre la vie trop tôt, une personne qui avait tous ses rêves et ses espoirs devant elle. Terrence Clarke était un gamin incroyable, quelqu’un qui avait quelque chose de plus avec sa personnalité, son sourire et sa joie. Nous sommes tous sous le choc. Les coéquipiers et les frères de Terrence l’aimaient et sont absolument anéantis. (...) Qu’il repose en paix."

Terrence Clarke and John Calipari in March 2021 Crédit: Getty Images

Les joueurs NBA ont également été très nombreux à réagir notamment du côté de Boston avec qui le jeune Clarke s'était déjà entraîné. Au sortir de la victoire des Celtics contre les Phoenix Suns, Kemba Walker a réagi à l'annonce. "Je le connaissais bien, très bien même. C’est très, très, très dur. C'est une terrible nouvelle. C'était un super gamin, toujours en train de sourire, toujours plein d’énergie…" Emotion partagée par Jaylen Brown, l'arrière All-Star des "C's", qui a d'ores et déjà demandé à ce que la NBA rende hommage au joueur lors de la prochaine draft, en juillet prochain.

LeBron James, Donovan Mitchell, Bam Adebayo, Bradley Beal, Jaren Jackson Jr ou Jared Dudley ont également réagi à la disparition du Wildcat sur les réseaux sociaux. Les hommages devraient se poursuivre dans les prochains jours.

NBA Les Bucks musellent Embiid et les Sixers, retour perdant pour Anthony Davis IL Y A 8 HEURES