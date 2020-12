C'est également son engagement contre le racisme et les violences policières qui a été souligné. Après la mort de George Floyd en mai dernier, LeBron James a été très impliqué dans le mouvement "BlackLivesMatter". "On ne sera plus jamais uniquement des sportifs", a confié le joueur des Lakers au magazine Time. "Il n’est pas seulement le meilleur joueur, mais l'un de ses porte-paroles les plus importants", a assuré Naomi Osaka, également très impliquée dans le mouvement.