Le joueur : Damian Lillard fait encore exploser les compteurs

Phénoménal. Les superlatifs commencent à manquer pour décrire les performances sensationnelles de Damian Lillard. Encore plus dans les matches serrés. Encore un carton pour le meneur All-Star hier soir. Encore un comeback héroïque. Et encore une victoire pour les Blazers, vainqueurs des Pelicans sur le fil (125-124). Avec les deux lancers décisifs inscrits par le patron de Portland, à 1 seconde du buzzer, pour arracher le hold-up.

Parce que les joueurs de Terry Stotts ont compté jusqu’à 17 points de retard, malmenés notamment par Brandon Ingram (30 pts) et Zion Williamson (28). Mais ils ont fini par revenir. En ne lâchant rien. En multipliant les paniers importants dans les dernières minutes. Grâce à un Lillard en feu. Il a planté 50 points en plus de ses 10 passes décisives. Avec des tirs décisifs inscrits dans le money time. Son moment. D’abord un trois-points pour ramener les siens à un point (116-117). Puis, quelques instants plus tard, un layup avec la faute pour ajouter trois points de plus. Avant de conclure le match sur la ligne.

NBA LeBron va devenir actionnaire minoritaire des Boston Red Sox IL Y A 10 HEURES

Une performance extraordinaire pour un joueur extraordinaire, même s’il tend à banaliser ce genre d’exploits. C’est justement la marque des plus grands.

La performance : Zach LaVine impressionne

Sa prestation risque d’être reléguée au second rang en raison du carton stratosphérique de Lillard mais Zach LaVine a été incroyable hier soir. La star des Bulls a mené son équipe à la victoire (123-102) en inscrivant 40 points à 15 sur 20 aux tirs. Une efficacité redoutable pour un joueur qui prend autant de tirs lointains. Il a même mis 7 paniers à trois-points ! Une performance qui illustre une fois de plus l’évolution du joueur, devenu un All-Star cette saison mais aussi l’un des attaquants les plus redoutables et les prolifiques du championnat.

L’équipe : Le Heat toujours bouillant

Miami est l’une des formations les plus en forme en NBA en ce moment. Les Floridiens ont décroché hier soir un cinquième succès de rang en battant les Cavaliers (113-98) avec encore une fois Jimmy Butler à la manette. L’arrière All-Star, clé du renouveau du Heat après un début de saison délicat, a compilé 28 points et 12 rebonds. Le Heat a gagné 12 de ses 13 derniers matches et affiche un bilan de 16-6 depuis que Butler est revenu à la compétition après avoir été contaminé au COVID-19. L’équipe de South Beach pointait à 6-12 à son retour. Du coup, elle est passée des dernières à la quatrième place de la Conférence Est.

La série : 6 de suite pour les Sixers, qui gardent le cap

Même en l’absence de Joel Embiid, Philadelphie ne faiblit pas. Les Sixers ont battu les Knicks (99-96) avec un excellent Tobias Harris aux commandes. Il a marqué 30 points, dont le panier pour la gagne. Avec aussi 7 points consécutifs dans les moments les plus chauds pour assurer la victoire aux siens. Après coup, Harris hurlait "je suis un All-Star !" Une manière de bien rappeler à tout le monde qu’il se sentait snobé pour l’événement. Il faut dire que le joueur réussit actuellement sa meilleure saison en carrière. Il a un impact certain sur les résultats de sa franchise, première à l’Est. Les Sixers caracolent toujours en tête et restent donc sur 6 victoires de suite.

La série (bis) : Et de 17 défaites pour les Rockets…

Allo, Houston, il y a un gros problème. Un très gros problème. Cette équipe ne joue plus du tout. Les Rockets ont concédé cette nuit leur dix-septième revers d’affilée. Un triste record de franchise égalé. Vainqueurs 119 à 107, les Hawks en profitaient eux pour décrocher leur cinquième victoire consécutive.

Le métronome : Encore un triple-double pour LeBron James

Les soirs se suivent et se ressemblent pour LeBron James. Il vient, il fait un peu de tout et son équipe gagne. Le King a cumulé 25 points, 12 rebonds et 12 passes lors de la victoire des Los Angeles Lakers contre les Minnesota Timberwolves (137-121). Le 99ème triple-double de sa longue et riche carrière.

Les Français : Rudy Gobert relance le Jazz

Battu lors de sa dernière sortie, le Jazz a renoué avec la victoire en battant les Celtics (117-109). Rudy Gobert a posté un double-double avec 16 points et 12 rebonds. 15 minutes de jeu mais pas le moindre panier pour Frank Ntilikina avec les Knicks. Theo Maledon a lui marqué 8 points pour le Thunder.

Tous les scores

Celtics - Jazz : 109-117

Heat - Cavaliers : 113-98

Sixers - Knicks : 99-96

Bulls - Thunder : 123-102

Rockets - Hawks : 107-119

Trail Blazers - Pelicans : 125-124

Lakers - Timberwolves : 137-121

NBA Harden et Irving patrons des Nets, Giannis régale encore HIER À 06:22