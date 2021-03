La NBA l'a annoncé vendredi. Rudy Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell ont été sanctionnés financièrement par la Ligue, pour avoir publiquement critiqué le corps arbitral, à l'issue de la défaite du Jazz à Philadelphie mercredi. "Donovan Mitchell a été condamné à une amende de 20 000 euros (25 000 dollars) pour avoir critiqué publiquement l'arbitrage et pour sa conduite après avoir été exclu du terrain. Rudy Gobert a été condamné à une amende de 16 700 euros (20 000 dollars) pour avoir aussi critiqué l'arbitrage", indique le communiqué de la NBA.

Les deux joueurs du Jazz ont en effet exprimé leur frustration auprès des médias, à l'issue de la rencontre entre leaders des conférences Ouest et Est, perdue après prolongation (131-123) face aux Sixers. "Je suis dans la ligue depuis un moment, on sait que l'Utah est un petit marché, certains veulent peut-être nous empêcher d'aller loin. Je ne reçois pas les coups de sifflet que les autres obtiennent dans cette p... de ligue. J'ai le sentiment qu'on nous manque de respect", avait notamment déclaré Gobert.

J'espère que les arbitres auront honte devant les images

NBA Lillard fait (encore) sauter les compteurs, Holiday sauve les Bucks IL Y A 16 HEURES

"Les Sixers ont joué un grand match. Il faut leur accorder ça. Mais je pense qu'on méritait de gagner ce match. Trois fois de suite, Mike Conley va au cercle, ils l'attrapent juste devant les arbitres, et il n'y a pas de coup de sifflet. C'est irrespectueux, pour le basket et pour notre équipe. J'espère qu'ils (les arbitres) regarderont le match en rentrant chez eux, on le fait tous, et qu'ils auront honte devant les images", avait-il ajouté. Ce soir-là, le Jazz a été sanctionnée à 24 reprises, contre 17 pour Philadelphie.

Quant à Mitchell, qui a reçu deux fautes techniques en deux minutes en toute fin de match, synonymes d'exclusion, et a renversé de frustration un bac d'eau en quittant le parquet, il a confié que "c'est dur de se battre, de s'arracher, et de voir ce match nous a été volé". "Ce n'est pas mon genre de critiquer les arbitres, mais ça devient hors de proportion. Cela devient récurrent. Ça devient ridicule. On en a marre, on en a tous marre. La ligue doit faire quelque chose à propos de ça", a-t-il insisté.

Doncic MVP, le flop des Nets : nos paris pour la saison 2020-2021

NBA Gobert, choisi en dernier, dans la "Team LeBron" au All-Star Game IL Y A 16 HEURES