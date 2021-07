Cade Cunningham rejoint la caste des numéros 1 de la draft NBA. Les Detroit Pistons, bénéficiaires du premier choix, ont sélectionné jeudi le joueur de 19 ans qui s'est illustré en championnat universitaire. Joueur de l'Oklahoma State University, Cunningham affiche de jolies statistiques: 20,1 points, 6,2 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,6 contres. En équipe nationale, il a été décisif dans la conquête du titre de champion du monde des moins de 19 ans.

"C'est quand même fou. Je n'ai pas de mots", a réagi le jeune joueur. "Je suis prêt pour voir ce que je peux faire au niveau au-dessus", a-t-il ajouté. Les Pistons, 20 victoires pour 52 défaites la saison dernière, avaient obtenu le premier choix à la loterie de la draft, où les équipes les moins bien classées ont plus de chances de recruter les meilleurs joueurs.

NBA Déjà l'échange de l'été : Westbrook rejoint LeBron et Davis aux Lakers ! IL Y A 10 HEURES

45e choix, Begarin n'obtient pas de contrat garanti

Les Houston Rockets, derniers avec 17 victoires pour 55 défaites, ont pu choisir en deuxième. La franchise du Texas a jeté son dévolu sur l'arrière Jalen Green (17,9 pts, 2,1 rebonds, 2,8 passes), issu de l'Ignite, une franchise de G-League, ligue mineure et antichambre de la NBA. Cleveland a recruté Evan Mobley, ailier fort (16,4 pts, 8,7 rbds, 2,4 passes) venu de l'Université de Californie du Sud. Toronto a choisi l'ailier Scottie Barnes (Université d'Etat de Floride) et Orlando le meneur/arrière Jalen Suggs (Université Gonzaga).

Le meneur/arrière australien Josh Giddey, 18 ans, est le meilleur joueur issu d'un championnat étranger de cette draft. Joueur d'Adelaide la saison dernière, ce fils de deux joueurs pros a été choisi en sixième, par Oklahoma City. Jonathan Kuminga (18 ans), natif de République démocratique du Congo arrivé aux Etats-Unis à 13 ans, a rejoint Golden State après une saison en G-League avec l'Ignite. L'ailier allemand Franz Wagner (Michigan) aura l'occasion de jouer avec son frère Mo à Orlando.

Le premier (et seul) Français drafté l'a été au deuxième tour. Juhann Begarin, 18 ans, natif de la Guadeloupe et joueur de Paris Basketball (Pro B), a été le 45e choix de la draft. Il évoluera avec les Boston Celtics, même s'il devra se battre pour obtenir sa place, les choix du deuxième tour n'offrent que des contrats non garantis aux joueurs sélectionnés.

NBA Déjà l'échange de l'été : Westbrook rejoint LeBron et Davis aux Lakers ! IL Y A 10 HEURES