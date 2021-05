Le match : choc au sommet entre les Bucks de Giannis et les Nets de Durant

Quand deux MVP qui jouent au même poste et font la même taille se rencontrent, ça fait des étincelles. Surtout quand il s’agit de deux joueurs les plus talentueux au monde et deux "freaks" de la nature. Kevin Durant, long comme un pivot mais capable de tirer de n’importe où, contre Giannis Antetokounmpo, sculpté comme un roc. Un choc des titans qui a tenu toutes ses promesses hier soir. KD a marqué 42 points, mais Giannis en a inscrit 49 pour mener les Bucks à la victoire contre les Nets (117-114) lors de l’affiche de la nuit entre deux des meilleures équipes de la ligue.

Leur opposition a rythmé la rencontre, avec l’enchaînement des paniers des deux superstars. Antetokounmpo s’est notamment montré à la hauteur de l’événement en convertissant 4 de ses 8 tentatives à trois-points. En plus de ses 49 points – à 3 longueurs de son record en carrière – il compilait 8 rebonds, 4 passes et 3 blocks. Durant était un poil moins adroit (16 sur 33) mais il a compensé avec 7 paniers primés (sur 13) et 10 rebonds. La rencontre était serrée jusqu’au bout et c’est Giannis qui a donné l’avantage aux siens sur le fil. Kyrie Irving (20 pts) a répondu avec un layup pour ramener Brooklyn à -3. Mais Durant a ensuite manqué deux tentatives derrière l’arc. Victoire de Milwaukee, toujours troisième à l’Est juste derrière son adversaire du soir.

Le panier : Ben Simmons sauve les Sixers en prolongation

Ben Simmons n’a quasiment pas marqué hier soir. Seulement deux paniers. Mais il a marqué les deux points les plus importants du match. Ceux qui ont permis aux Sixers de l’emporter au buzzer contre les Spurs (113-111). L’Australien a jailli pour remettre dans le cercle un dernier tir manqué par Joel Embiid au moment où la sirène de la prolongation retentissait. Un panier salvateur pour une équipe de Philadelphie mise à mal, alors que son adversaire jouait sans de nombreux cadres. Embiid a marqué 34 points, en plus de ses 12 rebonds. Ce succès permet à la franchise de Pennsylvanie de reprendre la tête de la Conférence Est.

Les joueurs : Siakam et Lowry font chuter les Lakers

Les Lakers ont perdu pour la deuxième fois d’affilée, depuis le retour de LeBron James à la suite d’une blessure sévère à la cheville. Le King a marqué 19 points en 28 minutes mais l’équipe de Los Angeles s’est donc inclinée contre Toronto (114-121). Il faut dire que les champions en titre sont tombés sur deux All-Stars particulièrement en réussite. Pascal Siakam, auteur de 39 points et 13 rebonds, mais aussi Kyle Lowry, qui a terminé avec 37 points et 11 passes. Leur tandem a fait chuter les Angelenos, avec notamment un deuxième quart temps largement dominé (40 à 21). Les Canadiens n’ont quasiment pas été inquiétés par la suite.

La série : Les Blazers se réveillent au meilleur moment

Alors qu’ils semblaient en perdition il y a quelques semaines, les Blazers ont bien relevé la barre à l’approche des playoffs. La franchise de l’Oregon a décroché une quatrième victoire consécutive en battant Boston cette nuit (129-119) avec 33 points de CJ McCollum. Mais aussi 26 points et 13 passes décisives de Damian Lillard. Du coup, Portland a retrouvé sa sixième place à l’Ouest et peut espérer éviter le play in en se qualifiant directement pour les playoffs.

La passe : LaMelo Ball régale encore et toujours

Un jour après avoir délivré un caviar lumineux, une passe à la cuillère à une main qui a traversé tout le terrain, LaMelo Ball a fait le spectacle en offrant une transversale laser pour un panier de Terry Rozier au buzzer. Le rookie a fini avec 14 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions pour son deuxième match depuis son retour de blessure.

Les Français : Evan Fournier solide dans la défaite

Les Celtics ont perdu contre les Blazers hier soir mais Evan Fournier s’est illustré en cumulant 21 points à 8 sur 10 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Très bon match aussi pour Theo Maledon, qui a marqué 18 points (4 rebonds et 4 passes) lors de la défaite du Thunder contre les Suns.

Tous les scores

Bucks - Nets : 117-114

Celtics - Trail Blazers : 119-129

Hornets - Heat ; 111-121

Mavericks - Kings : 99-121

Rockets - Knicks : 97-122

Thunder - Suns : 120-123

Spurs - Sixers : 111-113

Lakers - Raptors : 114-121

