Il brille à Tokyo mais n'oublie pas sa carrière sur le sol US. Après moins d'une saison à jouer sous les couleurs des Boston Celtics, l'ailier tricolore Evan Fournier (28 ans, 2m01) disputera les quatre prochaines saisons NBA sous la bannière des Knicks de New York, selon des informations d'ESPN. L'ancien joueur du Magic d'Orlando, où il a passé six saisons et demi, rejoint ainsi son coéquipier en sélection, Frank Ntilikina, qui a eu du mal à gratter des minutes cette saison.

De retour en playoffs lors de la dernière campagne, les Knicks de Julius Randle ont souhaité solidifier leur formation en resignant leur meneur Derrick Rose pour 43 millions de dollars sur trois ans, et en prolongeant leur intérieur Nerlens Noel (32 millions) ainsi que l'arrière Alec Burks (30 millions) pour la même durée. Evan Fournier, qui affichait des stats très intéressantes la saison passée (17 pts, 3 rbds, 3.4 pds), avait fait part de son intérêt pour la franchise de la grosse pomme depuis déjà plusieurs semaines. Un intérêt commun visiblement.

