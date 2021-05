Le joueur : Giannis Antetokounmpo tout en puissance

"Il voulait faire passer un message", insistait Jrue Holiday au sujet de son coéquipier Giannis Antetokounmpo. Auteur de 40 points jeudi soir, le double-MVP tenait peut-être à rappeler le joueur dominateur qu’il peut incarner quand il s’en donne les moyens. Personne ne pouvait le ralentir. Et les Pacers se sont inclinés contre les Bucks (133-142). Antetokounmpo a converti 14 de ses 18 tentatives, dont plusieurs dunks surpuissants. Ses adversaires ont alors été contraints de faire des fautes à répétition mais il a rentré 11 de ses 16 lancers. Il aussi capté 15 rebonds et délivré 6 passes décisives. Une performance XXL de la part de la superstar. Dans son sillage, les Bucks ont écrasé les Pacers dans la raquette (78-50), avec aussi 21 points de Brook Lopez. C’est surtout dans le troisième quart temps qu’ils ont fait la différence en débutant par un 10-0. Le Grec a marqué 11 points au cours de ces 12 minutes. Une belle démonstration de force avant les playoffs. Le message est passé.

NBA Le "Prix Kareem Abdul-Jabbar" récompensera un joueur impliqué dans la lutte pour la justice sociale IL Y A 10 HEURES

La performance : L’héroïsme de Damian Lillard n’a pas suffit

Ce match risque de hanter les Trail Blazers si jamais ils venaient à manquer leur qualification directe pour les playoffs. Portland a gâché une chance de décrocher son ticket en s’inclinant in-extremis contre Phoenix jeudi soir (117-118). Une défaite cruelle, avec deux lancers décisifs accordés à Devin Booker à deux secondes du buzzer. Un revers particulièrement difficile à avaler après la performance spectaculaire de Damian Lillard. Le meneur All-Star a inscrit 41 points dont plusieurs paniers importants pour mener le comeback des siens dans le quatrième quart temps.

Les Suns menaient de 8 points (77-85). Mais Lillard et les Blazers n’ont pas lâché. Ils se sont battus, avec notamment 18 points inscrits en 8 minutes par la superstar. Et à une trentaine de secondes de la sirène, la franchise de l’Oregon était repassée devant (117-114) sur un layup de son leader. Seul hic, entre temps, les Blazers ont fait des fautes et Robert Covington a raté non pas un mais deux lancers qui pouvaient mettre son équipe à l’abri ! Avec cette défaite, Portland passe de la cinquième à la sixième place. Lillard et ses coéquipiers devront absolument gagner leur dernier match – ou espérer que les Lakers perdent l’un des deux duels qui leur reste – pour se qualifier sans passer par le play in.

Le match : Le Heat terrasse les Sixers

Attention au Heat. Jimmy Butler a déjà prévenu que son équipe ne reculerait devant personne en playoffs. Et les Floridiens ont prouvé pourquoi dans la nuit de jeudi à vendredi. Opposés aux Sixers, premiers à l’Est, ils ont décroché ce choc de la Conférence Est en étouffant leurs adversaires (106-94). La tension était palpable – avec notamment l’expulsion d’Udonis Haslem pour un accrochage avec Dwight Howard – mais la rencontre n’était pas vraiment équilibrée. Les joueurs de Miami ont dominé tout du long, tout en limitant Joel Embiid à 9 points. Butler (21 pts), Bam Adebayo (18 pts, 12 rbds, 8 pds) et Tyler Herro (18 pts) ont fait le gros du boulot. Cette équipe monte en puissance à l’approche des playoffs et elle occupe la cinquième place à l’Est. Bon courage à la formation qui devra l’affronter dès le premier tour.

Le MVP : Nikola Jokic toujours en campagne

S’il n’y a plus vraiment de suspense dans la course pour le MVP, Nikola Jokic continue d’enchaîner les belles performances, histoire de maintenir les Nuggets dans la course à la troisième place à l’Ouest. Ses 31 points et 14 rebonds ont permis à la franchise du Colorado de battre les Timberwolves (114-103) sans trembler.

La série : Les Grizzlies résistent

Memphis a décroché sa quatrième victoire de suite en battant Sacramento (116-110) sous l'impulsion de Jonas Valanciunas (30 pts). Une montée en puissance au meilleur moment puisque cette série permet aux Grizzlies de revenir à hauteur des Warriors à la huitième place de la Conférence Ouest avant le duel à venir entre les deux équipes. Un play in... avant le play in pour déterminer laquelle des deux franchises finira au huitième spot.

Les Français : Batum efficace avec Los Angeles

11 points en 23 minutes pour Nicolas Batum lors de la victoire des Clippers contre les Hornets. Frank Ntilikina a été aligné 6 minutes par les Knicks, pour 3 points inscrits.

Tous les scores

Hornets - Clippers : 90-113

Pacers - Bucks : 133-142

Hawks - Magic : 93-116

Sixers - Heat : 94-106

Spurs - Knicks : 98-102

Bulls - Raptors : 114-102

Grizzlies - Kings : 116-110

Timberwolves - Nuggets : 103-114

Suns - Trail Blazers : 118-117

NBA Retour tranchant pour Harden, Lillard et les Blazers déroulent HIER À 05:23