La NBA a annoncé vendredi le report du match prévu samedi à Houston entre les Rockets et les Pacers d'Indiana, en raison de la forte tempête hivernale qui frappe actuellement le Texas. C'est le troisième match de saison régulière à être ainsi affecté par les conditions météorologiques sévères et rarissimes dans cet Etat, qui ont provoqué pannes d'électricité et entraîné le gel et l'éclatement de canalisations d'eau, laissant des millions de personnes dans le froid et en quête de nourriture et d'eau.