Le joueur : James Harden en leader des Nets

Même privés de deux superstars, Kevin Durant (blessé) et Kyrie Irving (raisons personnelles), les Nets restent redoutables. Et ça, ils le doivent à James Harden. Un patron qui sait mettre ses coéquipiers sur orbite pour faire gagner les siens. Brooklyn a battu Portland 116 à 112 cette nuit, avec 25 points et 17 passes décisives de son MVP en puissance. Plutôt maladroit (7 sur 24 aux tirs), Harden a fait la différence en offrant des paniers faciles à ses camarades comme Jeff Green (20 pts), Joe Harris (17) ou Nicolas Claxton (16). Blake Griffin a ajouté 8 points et 5 rebonds en 19 minutes.

Les Blazers menaient pourtant d’un cheveu à la mi-temps (65-66) mais ils ont fini par perdre pied, la faute à une trop grande maladresse. Damian Lillard (22 pts à 5 sur 17) et ses partenaires ont eu de nombreuses occasions de repasser devant dans les dernières minutes. Mais, une fois n’est pas coutume, ils n’ont pas réussi à tuer le match dans les moments les plus chauds. En enchaînant donc les ratés. En tout cas, ce nouveau double-double de James Harden permet à Brooklyn de se maintenir au sommet en l’attente du retour des deux autres patrons de l’effectif.

Le match : Tobias Harris et les Sixers se rapprochent des sommets

Déjà premiers à l’Est, les Sixers pourraient bientôt afficher le meilleur bilan de la ligue. En battant Golden State hier soir (108-98), Philadelphie a décroché sa 31ème victoire de la saison. Soit autant que le Jazz, premier à l’Ouest. Sauf que l’équipe d’Utah a perdu deux matches de moins. Mais les Sixers tournent vraiment bien en ce moment, malgré l’absence de Joel Embiid. Tobias Harris a encore été décisif en compilant 25 points et 13 rebonds tout en inscrivant deux paniers importants dans les quatre dernières minutes. La franchise de Pennsylvanie a gagné 9 de ses 10 derniers matches.

Le triple-double : Nikola Jokic remet ça

28 points, 15 rebonds, 10 passes décisives. Une ligne de statistiques devenue banale pour Nikola Jokic. Et pourtant, compiler les triple-doubles avec autant de régularité reste exceptionnel. Avec cette performance, le pivot serbe a mené les Nuggets à une nouvelle victoire contre le Magic, 110 à 99. Il a notamment pris le dessus sur un autre intérieur All-Star, Nikola Vucevic. Evan Fournier a marqué 31 points pour Orlando mais ça n’a pas suffit. Jokic a fait trop de dégâts et Denver comptait même 22 longueurs d’avance à la pause. C’est la sixième victoire de suite à l’extérieur pour la franchis du Colorado.

La performance : Julius Randle moteur des Knicks

New York a déjà gagné plus de matches en une moitié de saison (22) que sur l’ensemble de l’exercice précédent. Les joueurs de Tom Thibodeau sont allés chercher un nouveau succès en s’imposant contre les Wizards (131-113) cette nuit. Avec un excellent Julius Randle. L’intérieur All-Star a terminé avec 37 points à 13 sur 24 aux tirs, 7 sur 10 à trois-points et 6 rebonds. Sous son impulsion, les Knicks ont pris le large avant la pause. Mais ils ont aussi accentué l’écart dans le troisième quart temps (jusqu’à 31 points) avec trois paniers consécutifs à trois-points de Randle en l’espace de 52 secondes. Ça suffisait pour enterrer Bradley Beal et ses coéquipiers. La franchise de Manhattan garde le cap et occupe la septième place à l’Est.

Les Français : Evan Fournier en grande forme

Alors que les rumeurs de transfert se multiplient à son sujet – avec un possible intérêt des Knicks, des Spurs, des Mavericks ou encore des Celtics – Evan Fournier montre son meilleur visage en ce moment. Il a dépassé la barre des 30 points pour la deuxième fois cette saison en inscrivant 31 points lors de la défaite du Magic contre les Nuggets. Moins de réussite pour Frank Ntilikina qui a une nouvelle fois fini sans marquer malgré 10 minutes passées sur le parquet avec les Knicks hier soir. 11 points pour Timothé Luwawu-Cabarrot avec les Nets.

Tous les scores

Magic - Nuggets : 99-110

Knicks - Wizards : 131-113

Pelicans - Lakers : 128-111

Heat - Suns : 100-110

Warriors - Sixers : 98-108

Trail Blazers - Nets : 112-116

