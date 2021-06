Kawhi Leonard et Paul George combinent 65 points

Los Angeles Clippers - Utah Jazz : 132-106

Utah mène 2-1

C’est souvent dans les situations les plus délicates que l’on reconnaît les grands joueurs. Dos au mur, menés 0-2 et dans l’interdiction de perdre sous peine de dire adieu à toutes chances de qualification et donc de titre, Kawhi Leonard et Paul George ont haussé leur niveau de jeu pour réveiller les Clippers. Et c’est sous l’impulsion de leurs 65 points en cumulé que Los Angeles a battu Utah samedi soir (132-106).

NBA Encore une démonstration pour Paul et les Suns, Embiid et les Sixers déroulent HIER À 06:20

PG avait particulièrement besoin d’une performance de la sorte pour se relancer. Il restait sur deux matches très moyens avec seulement 34% de réussite aux tirs. Mais l’ailier a converti 12 de ses 24 tentatives dans le Match 3, avec notamment 6 sur 10 derrière l’arc. Il a terminé avec 31 points, dont 13 inscrits dans le second quart temps. Moment auquel les Clippers ont creusé une première fois l’écart à la suite d’un 13-2 qui leur donnait 16 longueurs d’avance (57-41).

Leonard a été plus tranchant au retour des vestiaires. 24 de ses 34 points ont été marqués en deuxième mi-temps. Le tout en captant 12 rebonds et en délivrant 5 passes décisives de plus. Une nouvelle prestation complète pour l’un des meilleurs joueurs du monde. Le Jazz a très vite été dépassé par la puissance du duo. Surtout que Reggie Jackson (17 points à 6 sur 8) et Nicolas Batum (17 points à 6 sur 9) ont eux aussi été adroits et décisifs. Donovan Mitchell a encore atteint la barre des 30 points (tous ronds) pour le Jazz, mais ce n’était plus suffisant. Pas devant la déferlante adverse. Les Clippers réduisent donc l’écart à 2-1 en faveur d’Utah en attendant le quatrième match.

NBA Opéré d'une épaule, Siakam sera absent cinq mois HIER À 20:42