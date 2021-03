Le joueur : Kyrie Irving porte les Nets

Absent depuis trois semaines, Kevin Durant devrait encore manquer plusieurs matches alors que sa douleur aux ischios persiste. Mais pas de panique à Brooklyn. Parce qu’en attendant son retour, Kyrie Irving tient la baraque. Opposé à Boston, son ancienne équipe, le meneur a régalé hier soir. Ses 40 points ont mené les Nets à la victoire contre les Celtics (121-109). Il a notamment inscrit 10 points dans les 7 dernières minutes pour assurer la victoire aux siens alors que Jayson Tatum (31 pts) avaient recollé à 5 longueurs après en avoir compté 10 de retard au cours du quatrième quart temps. Mais la défense restait sans solution devant un Irving déchaîné et intenable. Avec, à l’arrivée, une douzième victoire en treize matches pour la formation new-yorkaise.

L’action : Tony Snell boucle en beauté le comeback héroïque des Hawks

Le début de la deuxième moitié de saison commence fort pour les Hawks. Ils ont réussi le hold-up parfait contre les Raptors cette nuit. Une victoire 121 à 120 sur un ultime panier assassin de Tony Snell à trois-points. L’ailier n’avait quasiment pas marqué du match (il finit avec 6 points) mais Trae Young, pourtant bouillant, lui a fait confiance sur la dernière action quand il a vu que la défense se resserrait sur lui.

Les joueurs d’Atlanta ont remonté 15 points dans les six dernières minutes sous l’impulsion de leur meneur, auteur de 37 unités. Une belle victoire pour lancer une nouvelle dynamique après une première partie d’exercice décevante.

Le match : Devin Booker et les Suns piègent les Blazers

Damian Lillard est le joueur le plus décisif de la ligue. Mais hier soir, il n’était pas la star du quatrième quart temps de la rencontre entre les Suns et les Blazers. Parce que c’est précisément à ce moment-là que Phoenix a creusé l’écart pour se diriger vers la victoire (127-121) sous l’impulsion des 35 points de Devin Booker. L’arrière All-Star était le plus percutant dans les dernières minutes et son équipe en a profité pour l’emporter. Chris Paul a ajouté 19 points. Menés de 11 points dans le troisième quart, les Suns sont passés en tête dans le money time avant que leur tandem prenne l’ascendant. Ils conservent leur deuxième place à l’Ouest grâce à ce succès, leur cinquième de rang.

La performance : Kawhi Leonard en puissance

Les Clippers ont étrillé les Warriors 130 à 104 cette nuit. Avec un excellent Kawhi Leonard aux commandes. L'ailier All-Star a inscrit 28 points à 10 sur 17 aux tirs tout en prenant 9 rebonds. Les Californiens n'ont laissé aucune chance à Stephen Curry et ses camarades. Le meneur étincelant de Golden State a notamment été limité à 14 points et 6 sur 16 aux tirs, dont 1 sur 8 à trois-points.

La triple-double : Giannis reprend fort

Double MVP en titre et MVP du dernier All-Star Game, Giannis Antetokounmpo est resté fidèle à son statut en compilant 24 points, 10 rebonds et 10 passes pour mener Milwaukee à une large victoire contre New York (134-101). Ça va nettement mieux pour les Bucks depuis quelques semaines. Ils pourraient monter en puissance jusqu’aux playoffs.

La série : Et de 14 pour les Rockets

14… Défaites. 14 revers consécutifs pour les Texans qui n’en finissent plus de couler. Ils se sont cette fois inclinés contre les Kings (105-125) et continuent de sombrer au classement.

Tous les scores

Hornets - Pistons : 105-102

Nets - Celtics : 121-109

Raptors - Hawks : 120-121

Heat - Magic : 111-103

Bulls - Sixers : 105-127

Bucks - Knicks : 134-101

Pelicans - Timberwolves : 105-135

Thunder - Mavericks : 116-108

Clippers - Warriors : 130-104

Trail Blazer - Suns : 121-127

Kings - Rockets : 125-105

