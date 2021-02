Quatre ans après son départ, Derrick Rose retrouve New York et Tom Thibodeau

LeBron James a terminé ce marathon avec 28 points, 14 rebonds et 12 passes décisives. Mais il n’était pas le seul à porter l’équipe en l’absence d’Anthony Davis. Dennis Schröder, 19 points, a mis plusieurs paniers importants. Tout comme les remplaçants Wesley Matthews (16) et Montrezl Harrell (21). Avec cette victoire, L.A. se rapproche de la tête de la Conférence Ouest.

Mais il était bien accompagné. Parce qu’à ses côtés, Khris Middleton a sorti une performance digne de son statut de seconde star. En marquant 29 points, en prenant 8 rebonds et en délivrant 12 passes décisives. Jokic, lui, était donc un peu esseulé mais il a fini avec 35 points, 12 rebonds et 6 passes.

Comme le nombre de paniers à trois-points inscrits par le rookie LaMelo Ball hier soir. Une sacrée performance pour un jeune joueur dont l’adresse et sa mécanique de tir ont été présentées comme des potentiels points faibles. Avec son 7 sur 12 derrière l’arc – il a raté ses six tentatives à l’intérieur de la ligne – le troisième choix de la draft a fini avec 24 points. Mais aussi 7 rebonds et 10 passes. Encore une performance complète pour le meneur qui s’affirme de plus en plus comme la pierre angulaire des Hornets. Sous son impulsion, Charlotte a donc battu Houston (119-94).