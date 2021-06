Les Hawks éliminent les Sixers à Philadelphie

Philadelphie Sixers - Atlanta Hawks : 96-103

Atlanta gagne la série 4-3

Les joueurs ont beau être jeunes et inexpérimentés à ce niveau de la compétition, ils débordent de confiance et de détermination. Pour beaucoup, jouer un Match 7 sur le parquet de la tête de série numéro une à l’Est peut s’avérer intimidant. Mais pas pour eux. Ils se sentaient capable de gagner à Philadelphie, comme lors du premier et du cinquième match de la série. Et ils l’ont fait. Ils l’ont emporté 103 à 96, validant ainsi leur ticket pour les finales de la Conférence. Une victoire avec un parfum historique puisque c’est seulement la deuxième fois en 50 ans que la franchise atteint le troisième tour (l’autre finale à l’Est disputée date de 2015).

Les Hawks n’avaient encore jamais joué un Game 7 à l’extérieur. Mais Trae Young et ses coéquipiers forment un groupe à part. Ils ne lâchent jamais rien. Un peu à l’image de leur superstar, auteur d’une sortie catastrophique en termes d’adresse. 5 sur 23 aux tirs. Plutôt que de baisser la tête et d’arrêter de prendre sa chance – comme le ferait un certain Ben Simmons par exemple – Young a insisté. Pour finalement planter un trois-points décisif pour donner 6 longueurs d’avance (93-87) aux siens à 2 minutes et 30 secondes de la sirène. Il fallait bien un joueur pour prendre son relais lors des trois premiers quart temps. C’est Kevin Huerter qui s’y est collé. Le jeune arrière a inscrit 27 points. Danilo Gallinari en a ajouté 17 en sortie de banc.

31 points mais... 8 ballons perdus pour Embiid

Les deux équipes n’ont cessé de se rendre les coups pendant plus de 40 minutes. Avec des égalités et des changements constants (20 au total) au tableau d’affichage. Mais une formation semblait plus unie et plus confiante que l’autre. Les Sixers se sont troués. Joel Embiid a marqué 31 points mais il a perdu 8 ballons. Ben Simmons, cible des critiques depuis plusieurs semaines, a terminé avec 5 points et 4 tirs tentés. Il a notamment refusé un dunk ouvert pour faire une passe, "un tournant dans le match" selon Embiid.

La franchise de Philadelphie va devoir se poser des questions pendant tout l’été. Doc Rivers a une nouvelle fois été dépassé. Ses joueurs ont dilapidé une avance de 26 points dans le Match 5. Ils ont craqué trois fois à domicile. Dont ce Match 7 à domicile. Ils étaient plus forts et plus expérimentés sur le papier. Ils disposaient d’un MVP en puissance en plus du statut de numéro un à l’Est. Mais ils n’ont pas su l’assumer. Ou plutôt le mérite revient aux Hawks, rafraîchissants, courageux, talentueux et prometteurs. Ils retrouveront donc les Bucks en finales de Conférence.

