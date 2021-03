Le match : Les Warriors se relancent à merveille en battant le Jazz

Ça sentait le roussi. Après quatre défaites de suite, Golden State affrontait Utah, la meilleure équipe de la ligue depuis le début de la saison. Sans doute pas l’adversaire idéal pour se sortir d’une situation délicate… ou peut-être que si justement. Piqués dans leur orgueil et déterminés à faire bonne impression et à se rassurer, les Warriors ont battu le Jazz (131-119). Les Californiens ont été bien plus agressifs que lors de leurs sorties précédentes. Une attitude qui leur a permis de rapidement prendre l’avantage au score (33-22 après le premier quart temps) et de dérouler ensuite.

Stephen Curry était bien évidemment à la baguette et il a marqué 32 points le jour de ses 33 ans. Andrew Wiggins l’a accompagné avec 28 points tandis que Draymond Green compilait un triple-double : 11 points, 12 rebonds et 12 passes. Un trio trop fort pour la formation de Salt Lake City malgré les 24 points et 28 rebonds (record en carrière) de Rudy Gobert. Le Jazz a couru après le score pendant toute la partie. Mais les Warriors ont joué leur partition à merveille. Cette victoire pourrait servir de déclic au groupe de Steve Kerr.

Jimmy Butler et le quatre à la suite pour le Heat

Et dire que Miami squattait encore les profondeurs du classement de la Conférence Est il y a quelques semaines. Finaliste NBA dans la bulle Disney, le Heat a connu un début de saison très compliqué. Sans doute la faute à la fatigue. Mais les Floridiens vont mieux. Ils se sont mis dans le rythme. Et ils ont décroché leur quatrième victoire de suite en battant Orlando (102-97) lors du derby hier soir. Avec un homme au cœur de ce renouveau : Jimmy Butler.

L’arrière All-Star est aux commandes du jeu et il était encore une fois très inspiré en cumulant 29 points, 7 rebonds, 9 passes et 5 interceptions. Dont celle pour inscrire le panier de la gagne en toute fin de rencontre. C’est d’ailleurs dans les dernières minutes que le Heat a fait la différence. Les deux équipes étaient au coude à coude, notamment grâce aux 28 points de Nikola Vucevic, qui a encore une fois porté le Magic. Mais Butler et Tyler Herro (22 points) ont permis à leur équipe de se détacher dans la dernière minute en passant notamment un 7-0 à eux deux. Miami a gagné 10 de ses 11 derniers matches et remonte à la quatrième place à l’Est.

Le rookie : Anthony Edwards encore plus fort que Damian Lillard

Ce n’est pas tous les jours que les Timberwolves gagnent un match. Et encore moins un match au cours duquel Damian Lillard a marqué 38 points. Malgré ça, Minnesota a battu Portland in-extremis (114-112). Parce que oui, les Wolves s’offrent en plus le luxe de gagner un match serré contre les Blazers, pourtant spécialistes des remontées héroïques grâce à leur superstar. Mais hier soir, la star, c’était Anthony Edwards. Le premier choix de la dernière draft a délivré la meilleure prestation de sa jeune carrière en inscrivant 34 points à 12 sur 24 aux tirs.

Tranchant, adroit, athlétique, véloce… la défense de Portland a souffert contre le jeune homme. Sous son impulsion, les Wolves ont pris 10 longueurs d’avance en deuxième mi-temps. Et ils ont tenu bon malgré un push tardif des Blazers. C’est la neuvième victoire – en 39 rencontres – de Minnesota cette saison.

Le duo : Zion et Ingram font chuter les Clippers

Sans réponse. Les Clippers sont restés sans réponse devant la puissance de Zion Williamson cette nuit. Pour une victoire percutante des Pelicans : 135-115. L’intérieur de New Orleans a fini avec 27 points (13 sur 16) et 5 passes décisives. Avec aussi un Brandon Ingram bien inspiré et auteur de 23 points. Les deux jeunes All-Stars ont donc compilé 50 points et 10 passes à eux deux. Sachant qu’à ce duo peut se greffer un troisième homme, Lonzo Ball, auteur de 20 points, 8 rebonds et 5 passes. Une très belle nuit pour les Pelicans.

La série : Les Hawks reçus 5 sur 5

5-0. Le bilan d’Atlanta depuis le licenciement de Lloyd Pierce, remplacé par son assistant Nate McMillan. Les Hawks n’ont plus perdu depuis et ils ont enchaîné une cinquième victoire de suite en battant les modestes Cavaliers (100-82) cette nuit. Ils n’avaient pas réussi une telle série de succès depuis quatre ans ! Et grâce à cette montée en puissance, Trae Young et ses coéquipiers retrouvent le top-8 de la Conférence Est.

Les Français : Record pour Rudy Gobert

24 points et 28 rebonds. Un double-double de mammouth pour Rudy Gobert avec un record personnel à la clé, celui du nombre de prises sur un match. Mais le Jazz a perdu contre les Warriors. Défaite également pour les Clippers de Nicolas Batum (6 pts, 4 pds). En revanche, Vincent Poirier et les Sixers l’ont emporté. Le pivot français a joué 7 minutes, le temps de poster 2 points et 4 rebonds.

Tous les scores

Thunder - Grizzlies : 128-122

Warriors - Jazz : 131-119

Sixers - Spurs : 134-99

Magic - Heat : 97-102

Hawks - Cavaliers : 100-82

Rockets - Celtics : 107-134

Timberwolves : Trail Blazers : 112-114

Bulls - Raptors : 118-95

Pelicans - Clippers : 135-115

