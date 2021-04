Les Warriors en perdition à Toronto

Difficile soirée pour les Warriors du côté de Toronto. Les Californiens ont été étrillé 130-77 par les Raptors. Un écart de 53 points (!) face à une équipe qui restait pourtant sur 13 défaites en 14 matches. C’est la plus lourde défaite de la saison en NBA. Une de plus pour Golden State qui vit une saison très compliquée, marquée par les blessures de trois de ses joueurs les plus importants : Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Malgré cette défaite qui va certainement laisser des traces, tout n’est pas perdu pour les Warriors, 10e à l’Ouest et qui ne sont qu’à une petite victoire d’une qualification en play-offs.

Giannis envoie un message

NBA Durant s'excuse après ses insultes homophobes mais devra payer une amende de 50.000 dollars IL Y A 14 HEURES

Si Giannis Antetokounmpo avait voulu envoyer un message à ses concurrents dans la course au MVP, il ne s’y serait pas pris autrement. Avec 47 points et 84% de réussite au tir, le joueur des Bucks s’est offert un récital, frôlant son record en carrière (52 points), pour offrir la victoire à son équipe sur le parquet des Portland Trail Blazers (109-127). Les Bucks sont décidément intouchables face aux Blazers. Trop seul, Damien Lillard (32 points) n’a rien pu faire.

Les Français : Evan Fournier s’éclate déjà à Boston, Maledon surnage

Evan Fournier n’aura pas mis trop de temps à montrer à ses nouveaux coéquipiers ce dont il était capable. En sortie de banc, le français a brillé en inscrivant 23 points à 7 sur 11 à 3 points. Les Celtics qui ont ramené une belle victoire de Houston s’en sont également remis à Robert Williams III auteur de 20 points, 9 rebonds et 8 passes.

Evan Fournier sous ses nouvelles couleurs des Celtics de Boston Crédit: Getty Images

L’autre français de la nuit est à chercher du côté de OKC. Théo Maledon, tout juste 19 ans, a surnagé dans une équipe qui s’est fait surclassé par Phoenix (103-140). Il a inscrit 33 points dont un superbe 5/7 à longue distance. C’est la meilleure performance du français en NBA.

Les autres résultats de la nuit : le Jazz enchaine, New York surpris par Dallas

Le Jazz a enchaîné un huitième succès de rang, contre les Chicago Bulls (113-106), acquis dans le troisième quart temps où les coéquipiers de Donovan Mitchell (26 points) ont accéléré. Le Français Rudy Gobert termine lui en double-double avec 19 points, 13 rebonds. Utah conserve ainsi la tête de la conférence Ouest tandis que les Bulls, qui enchainent une 6e défaite consécutive, chutent à la dixième place.

Atlanta a décroché une victoire face à la Nouvelle-Orléans (126-103), décimé par les blessures tandis que Dallas a pris le meilleur, notamment grâce à une grosse défense, sur les Knicks de New York (99-86). Les Lakers, toujours privés de Lebron James, ont eux profité de la belle prestation de Kyle Kuzma (30 points) pour s’imposer face aux Kings (115-94).

Tous les scores

Warriors - Raptors : 77-130

Rockets - Celtics: 102-118

Mavs - Knicks : 99-86

Hornets - Pacers : 114-97

Wolves - Grizzlies : 108-120

Hawks - Pelicans : 126-103

Bulls - Jazz : 106-113

Thunder - Suns : 103-140

Bucks - Blazers : 127-109

Lakers - Kings : 115-94

NBA Aldridge démarre fort avec les Nets, Young fait un festival dans le money time HIER À 04:53