Le grand artisan de la large victoire des Bucks n'est pas Giannis Antetokounmpo. Le double MVP grec a terminé avec 15 petits points au compteur, ornementés d'une adresse très suspecte (4/14 et 7/15 aux lancers).

Vendredi soir, Giannis a laissé le volant à Khris Middleton, auteur 31 points en vingt-six minutes avec une adresse phénoménale (10/15, dont 6/8 à trois points). Si le numéro 22 de Milwaukee aurait trouvé la mire avec un bandeau sur les yeux, Golden State a encore plus mal shooté que mardi à Brooklyn (34,3%). Et été encore plus lourdement puni.