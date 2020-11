Nicolas Batum sera bientôt fixé sur son avenir. Et il pourrait se situer en Californie. Selon le New York Times, les Los Angeles Clippers sont actuellement favoris pour accueillir l'ailier français, âgé de 31 ans. Batum, convoité par Milwaukee, Brooklyn, Toronto, Utah et Golden State, pour s'engager avec la franchise californienne 48 heures après l'officialisation de son départ de Charlotte. Il y serait vraisemblablement un joueur de rotation derrière les deux stars des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George.