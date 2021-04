Le joueur : Nikola Jokic encore décisif

Les Nuggets se sont fait une sacrée frayeur mais Nikola Jokic a jailli pour les sauver in-extremis et ainsi valider la victoire contre les Pelicans (114-112). Mais ils ont eu chaud. Ils menaient pourtant de neuf points à moins d’une minute de la fin du match avant de subir le retour soudain de leurs adversaires, qui recollaient à deux petites longueurs. Privés de leur meneur Jamal Murray, absent pour plusieurs mois, Nikola Jokic et ses camarades ont perdu trop de ballons dans les moments importants. Du coup, Zion Williamson se retrouvait en position d’égaliser et d’arracher la prolongation sur l’ultime possession de la partie. Et une fois lancé, l’intérieur musculeux de New Orleans est particulièrement difficile à arrêter. Mais Jokic l’a fait. Le Serbe a bloqué la dernière tentative de son jeune vis-à-vis pour sauver Denver sur le fil.

Le favori pour le MVP a terminé avec 32 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Encore une performance magistrale. Et encore un gros match pour Michael Porter Jr, qui assure son nouveau rôle de deuxième option. Le sophomore a planté 28 points. Les Nuggets ont désormais gagné 7 des 8 matches qu’ils ont disputé sans Murray.

Le match : Les Suns dominent les Clippers et valident leur ticket en playoffs

Les supporteurs de Phoenix attendaient ça depuis onze ans. Absents des playoffs depuis 2010, les Suns ont assuré leur qualification en remportant le choc contre les Clippers cette nuit (109-101). Il ne s’agissait que d’une formalité puisque la franchise de l’Arizona, deuxième du classement à l’Ouest, savait déjà depuis un moment qu’elle allait valider sa place. Elle peut même encore prétendre à la tête de la Conférence. Encore plus en jouant comme hier soir. Les hommes de Monty Williams ont dominé leur sujet pour enfin venir à bout de l’équipe de Los Angeles, contre qui ils avaient perdu les deux premiers matches. Les Clippers étaient cependant privés de Kawhi Leonard, Serge Ibaka et Patrick Beverley.

Les Suns ont mené très tôt dans la partie et ils ont géré ensuite. Chris Paul a encore une fois assuré avec 28 points et 10 passes décisives au compteur. Son expérience et sa gestion ont été précieuses au moment où les Angelenos ont voulu faire le forcing pour revenir en fin de match. Ils ont même recollé à un point (93-92). Paul leur a répondu avec trois paniers consécutifs pour finir la partie. Phoenix est maintenant presque sûr de finir sur l’une des deux premières marches du podium cette saison.

La performance : Encore un triple-double pour Russell Westbrook

Russell Westbrook vient de compiler son treizième triple-double en avril. C’est évidemment un record NBA. C’est surtout plus en un mois que n’importe quel autre joueur depuis le début de la saison, Jokic mis à part (le Serbe en est à 15). Le meneur des Wizards a donc réalisé son trentième triple-double de la saison hier soir. 18 points, 18 rebonds et 14 passes décisives pour une victoire contre les Lakers (116-107). Bradley Beal a pour sa part marqué 27 points. Anthony Davis en a inscrit 26 pour Los Angeles, dont 14 dans le dernier quart temps. Mais l’écart était déjà trop important en faveur de Washington. Westbrook est désormais à six triple-doubles de battre le record d’Oscar Robertson. Et il reste dix matches…

Le duo : Jaylen Brown et Jayson Tatum réveillent les Celtics

Branchés sur courant alternatif depuis le début de la saison, les Celtics avaient bien besoin de leurs jeunes stars pour leur éviter une cinquième défaite en six rencontres. Jaylen Brown (38 points) et Jayson Tatum (35) ont pris les choses en main contre les Hornets. Et Boston repart donc enfin avec une victoire (120-111). Elle est importante parce que les deux équipes sont assez proches au classement : respectivement sixième et huitième. Conscients de l’enjeu, les joueurs de Brad Stevens ont pris les devants d’entrée. Ils comptaient 20 points d’avance à l’issue du premier quart temps (39-19). Brown – qui reste sur trois performances à plus de 30 points sur les cinq derniers matches – et Tatum ont continué sur leur lancée ensuite.

La statistique : 154 points pour Utah

Le Jazz a étrillé les Kings (154-105) avec une adresse absolument insolente. Bojan Bogdanovic (24 pts) et ses coéquipiers ont planté 24 paniers à trois-points en 41 tentatives (58%). De quoi faire exploser la défense adverse pour obtenir un large succès et conforter la première place à l’Est.

Les Français : Gobert en double-double

Sans forcer et en jouant seulement 24 minutes, Rudy Gobert est allé chercher son double-double : 12 points et 10 rebonds. 8 points pour Nicolas Batum avec les Clippers et 2 points pour Evan Fournier avec les Celtics.

Tous les scores

Cavaliers - Magic : 104-109

Sixers - Hawks : 127-83

Wizards - Lakers : 116-107

Celtics - Hornets : 120-111

Knicks - Bulls : 113-94

Heat - Spurs : 116-111

Grizzlies - Trail Blazers : 109-130

Nuggets - Pelicans : 114-112

Suns - Clippers : 109-101

Kings - Jazz : 105-154

