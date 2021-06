C’était "Héroïque P". Deux jours après avoir été critiqué pour ses deux lancers-francs précieux ratés à la fin du Match 2, Paul George a bien rebondi en menant les Clippers à la victoire contre les Suns (106-92) jeudi soir. L’ailier All-Star a inscrit 27 points pour guider les siens, toujours privés de Kawhi Leonard (entorse du genou). C’est le premier succès de Los Angeles dans la série.

Les Californiens ont d’ailleurs mis fin à une série de neuf victoires de suite de leurs adversaires en playoffs. Et ce malgré le retour de Chris Paul, absent lors des deux premiers duels et auteur de 15 points et 12 passes mais à 5 sur 19 aux tirs. Son coéquipier Devin Booker, qui portait un masque de protection après sa blessure au nez lors du match précédent, n’a pas fait mieux : 15 points et 5 sur 21 dans le champ.

Un troisième quart décisif, Paul et Booker n'ont pas suffi

Chaque équipe a eu ses temps forts. Les Clippers ont bien débuté pour prendre 8 points d’avance dans le premier quart temps avant de subir dans le deuxième. Résultat, les Suns menaient de 2 longueurs (46-48) à la pause. Mais c’est dans le troisième quart temps que George et ses coéquipiers ont finalement fait la différence. Terance Mann a inscrit 6 points de suite puis Reggie Jackson (23 pts) a ajouté deux paniers d’affilée avant que PG prenne le contrôle. Un 21-3 dévastateur passé par Los Angeles pour prendre le large (71-56). Quelques minutes plus tard, les Clippers bouclaient le quart temps sur un panier à trois-points au buzzer de Paul George (80-69). Avec la planche.

Reggie Jackson et Paul George, le duo sur lequel s'appuient les Clippers Crédit: Getty Images

L’écart s’est même accentué au début du quatrième quart – jusqu’à 18 points en faveur de L.A. – mais les Suns sont revenus à 6 petits points. Moment choisi par Jackson pour briller. Excellent depuis le début des playoffs, et notamment dans le money-time, il a planté 5 points de suite pour redonner un avantage confortable à son équipe. Paul George a ensuite pris le relais, cette fois-ci sans craquer sur la ligne des lancers-francs. En plus de ses 27 points, il a compilé 15 rebonds et 8 passes décisives. Tout en se comportant comme un leader. Les Clippers sont encore menés 2-1 mais ils peuvent garder espoir. Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’ont pas fini de se battre.

