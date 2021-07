Brook Lopez porte les Bucks en l’absence d’Antetokounmpo

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks : 123-112

Milwaukee mène 3-2

Pas de superstars, mais du show quand même. Les Bucks et les Hawks étaient chacun privés de leur meilleur élément pour le Match 5 décisif entre les deux formations jeudi soir. Giannis Antetokounmpo (genou) et Trae Young (cheville) ont tous les deux été contraints d’assister à la rencontre en tant que simples spectateurs. En leur absence, tous les autres joueurs devaient hausser leur niveau. Et ce sont les Bucks qui s’en sont le mieux tiré avec une victoire 123 à 112 et notamment 33 points de Brook Lopez. Son nouveau record en playoffs ! Le pivot s’est plongé dans son passé d’intérieur All-Star et de joueur dominant pour faire la différence. S’il est souvent cantonné à un rôle de shooteur au large qui écarte les lignes, il reste un excellent attaquant très complet. Et il l’a montré sur ce match en assumant ses nouvelles responsabilités. En faisant aussi preuve d’une grande efficacité. 14 sur 18 aux tirs, 7 rebonds et 4 blocks. Aucun panier extérieur. Vraiment à l’ancienne. Et son équipe a d’ailleurs largement dominé aux points inscrits dans la raquette (66 contre 38).

Cette victoire des Bucks ne se résume pas qu’à Lopez puisque trois autres joueurs ont assuré le gros du scoring. 26 points (avec 13 rebonds et 8 passes) pour l’inévitable Khris Middleton, 25 points pour Jrue Holiday et 22 points pour Bobby Portis, qui a pris la place du double-MVP grec dans le cinq majeur. Au final, Milwaukee pouvait compter sur une base collective plus solide sans sa superstar. Atlanta avait réussi à arracher le Match 4 en l’absence de Trae Young. Mais cette fois-ci, les joueurs de Nate McMillan ont montré quelques limites. Bogdan Bogdanovic a marqué 28 points. Il était le seul à franchir le plateau des 20 pions.

Plus agressifs, les Bucks ont pris le contrôle de la partie d’entrée. Ils menaient 30 à 10 et… n’ont jamais été rejoints. Les joueurs de Mike Budenholzer ont donc fait la course en tête de la première à la dernière minute. Même le petit coup de chaud de Bogdanovic, qui a ramené les siens à 7 longueurs en fin de troisième quart temps (66-59) n’a pas inquiété Middleton et ses partenaires. L’écart n’est jamais descendu plus bas ensuite. Ça fait donc 3 victoires à 2 pour Milwaukee qui peut terminer la série lors du prochain match pour retrouver Phoenix en finale.

