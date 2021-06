Kevin Durant sort un triple-double incroyable pour faire gagner les Nets

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks : 114-108

Brooklyn mène 3-2

"Historique." Steve Nash ne trouvait pas de meilleur mot pour décrire la performance de Kevin Durant mardi soir. En effet, ce qu’a fait le MVP des Nets sur ce Match 5 n’avait encore jamais été réalisé : une prestation ahurissant avec 49 points, 17 rebonds et 10 passes décisives tout en portant Brooklyn à la victoire contre Milwaukee (114-108). Le premier 45-15-10 de l’Histoire des playoffs NBA. Un nouvel exploit fantastique du basketteur le plus talentueux de la planète, qui prouve encore une fois qu’il est resté le numéro un même après une terrible blessure au tendon d’Achille et plus de dix-huit mois d’absence.

Les Nets savaient qu’ils auraient besoin d’un grand KD pour l’emporter après deux défaites consécutives contre les Bucks. Ils savaient aussi sans doute que leur patron répondrait présent. Durant n’avait pas le choix. Les blessures de Kyrie Irving et James Harden l’ont poussé à se surpasser, même si le barbu est finalement revenu expressément pour ce match crucial. Harden a eu du mal à trouver son rythme et n’a converti qu’une seule de ses dix tentatives (0 sur 8 à trois-points) pour finir avec 5 points et 8 passes.

Pourtant, ce sont les Bucks, lancés sur leur belle dynamique des deux rencontres précédentes, qui ont pris l’avantage assez rapidement. Ils ont surfé sur la maladresse de leurs adversaires pour prendre 14 points d’avance à l’issue du premier quart temps (15-29) puis 16 à la pause (43-59). Un écart qui était encore le même au milieu du troisième quart. Jusqu’à ce que Kevin Durant prenne finalement le match en main. Il a d’abord planté 11 points sans rater le moindre tir pour ramener les siens à 6 longueurs avant le dernier quart temps.

Tout ça avant de donner un récital dans le "money time." 20 points en 12 minutes. Des paniers plus incroyables et plus importants les uns que les autres, dont un tir à trois-points dans les dernières secondes pour assurer la victoire des Nets. Durant était partout : à la finition, à la création, au rebond, etc. Et tout le temps. Il n’est pas sorti une seule seconde. Il a joué les 48 minutes. "C’est le meilleur joueur du monde et nous devons le battre en équipe", notait Giannis Antetokounmpo, auteur de 34 points et 12 rebonds. Le double MVP grec a été bon. Mais les Nets ont incité ses coéquipiers Khris Middleton et Jrue Holiday à prendre leurs responsabilités. Le premier a fini avec 8 sur 22 aux tirs et le second avec 7 sur 16. De toute façon, il n’y avait personne pour rivaliser avec Kevin Durant. Et ce n’est pas sûr qu’un joueur ou qu’une équipe dans cette ligue ne soit en mesure de le faire cette saison.

