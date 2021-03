L’engouement autour de Zion Williamson, premier choix de la draft 2019, s’est calmé. Paradoxalement, le jeune homme ne cesse de monter en puissance. Et lundi soir, c’est en patron qu’il a contribué à la très belle victoire de New Orleans contre Utah (129-124). Le jeune homme a posté 26 points (10 sur 17 aux tirs), 10 rebonds et 5 passes décisives. Une machine que le Jazz, l’une des meilleures défenses de la ligue, a eu bien du mal à contenir. Il a attaqué la raquette sans relâche pour multiplier les points dans la peinture malgré la présence de Gobert.