Ce jeudi ce sera la folie en NBA. Traditionnellement les franchises attendent le dernier jour pour effectuer des transferts, ultimes ajustements pour la fin de saison. Ils en ont le droit jusqu'à 20h (heures françaises). Le Orlando Magic a déjà lancé les hostilités avec deux gros mouvements. Evan Fournier, l'arrière français du Magic, a été envoyé à Boston et Nikola Vucevic, le pivot, a été transféré à Chicago, selon plusieurs sources.

C'est la fin d'une ère à Orlando et la fin d'une belle page de la carrière d'Evan Fournier. Arrivé en 2014 à 21 ans en provenance de Denver, le Français a grandi en Floride au point de devenir un titulaire solide (19,7 points cette saison). Pour Boston, cet apport, contre deux deuxièmes tours de draft (une contrepartie très légère) selon les premières informations, peut être un vrai boost en vue des Playoffs. Fournier apportera à la mythique franchise des Celtics sa capacité à scorer dans de nombreuses situations.

Le transfert de Vucevic inclut aussi Al Farouq Aminu côté Magic et Otto Porter, Wendell Carter Jr. et deux premiers tours de draft côté Bulls. Le meilleur joueur, Vucevic donc (24,5 points, et 11,8 rebonds cette saison en moyenne) part évidemment du côté de Chicago qui améliore une équipe actuellement 10e de la conférence est. Pour le Magic en revanche, c'est le début d'une reconstruction puisque Vucevic et Fournier formaient le duo de meilleurs joueurs de l'équipe.

Autre échange à noter en début d'après-midi, celui envoyant JaVale McGee de Cleveland à Denver. Pour les Nuggets, qui lâchent Isaiah Hartenstein et deux deuxièmes tours de draft, l'addition de McGee est une manière de renforcer le banc et d'apporter un profil différent derrière Nikola Jokic au poste de pivot.

