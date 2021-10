Ce n’est plus une lointaine perspective. La possibilité de voir Kyrie Irving ne pas jouer de la saison en NBA était latente. Elle est devenue prégnante. Les Brooklyn Nets ont affirmé mardi leur position : si leur arrière/meneur ne fait pas le nécessaire – à savoir se faire vacciner contre le Covid – pour être disponible pour toutes les rencontres, il n’est pas le bienvenu. Le renforcement des mesures sanitaires mises en place à New York le prive en l'état des matches, et même des entraînements, à domicile.

A une semaine du début de la saison régulière (19 octobre), Kevin Durant a été interrogé sur cette situation préoccupante. "C’est un joueur spécial, ça va être difficile de reproduire ce qu’il apporte", a-t-il déclaré concernant Irving, dans des propos rapportés notamment par ESPN. Avant de se montrer plus confiant sur la capacité de son équipe à compenser la potentielle perte d’un tel talent.

"Des gars vont devoir passer un cap"

"Le sport professionnel, c’est la mentalité du ‘next-man-up’ (qui équivaut à considérer que personne n’est irremplaçable, NDLR), argue "KD", figure de proue du trio de stars qu’il espère former avec Irving donc, et James Harden, cette saison. Nous comptons sur d’autres joueurs pour élever leur niveau, remplir son rôle du mieux qu’ils peuvent." En ce sens, le recrutement de Patty Mills à l’intersaison s’avère d’autant plus important.

L’ancien joueur du Thunder et des Warriors n’est pas résigné, que ce soit quant à l’issue du "feuilleton-Kyrie" ou au sujet des chances de bien figurer des Nets, sans lui : "Nous voulons qu’il (Irving) fasse partie du groupe. Mais il y a beaucoup de choses que l’on ne contrôle pas (…) Il a une place importante dans ce que nous réalisons, mais en son absence, des gars vont devoir passer un cap, montrer qui ils sont, et aller de l’avant."

