Ad

Mais l'affaire ne semble pas simple à réaliser pour les Warriors, champions NBA en 2022 : pour laisser partir Kevin Durant, les Nets souhaiteraient récupérer plusieurs premiers tours de draft, au moins un All-Star et un jeune potentiel All-Star. A première vue, Golden State ne serait pas en mesure de valider cet échange et semblerait compter sur Andrews Wiggins, Jordan Poole ainsi que d'autres jeunes de son effectif à l'avenir.

NBA Gobert vise les sommets avec Minnesota : "Le titre, c'est l'objectif" HIER À 07:19

Pour l'heure, Phoenix et Miami resteraient favoris pour enrôler le joueur de 33 ans. Cependant, le recrutement de Kevin Durant, qui est lié aux Nets jusqu'en 2026, représentera un coût non négligeable. Selon le site spécialisé Spotrac, le salaire de "KD" s’élèvera à 43 millions de dollars (41 millions d'euros) en 2022-23 et augmentera jusqu’à 53 millions (51 millions d'euros) en 2025-26.

NBA Gobert à Minnesota : un trade, cinq questions 01/07/2022 À 22:39