Qu'est-ce que je pense quand je le vois jouer ? Probablement comme tout le monde : tout le monde utilise ce terme de "licorne" ces derniers temps, mais lui c'est plutôt un Ovni", a déclaré, en conférence de presse, la star des Lakers à propos du Français qui est favori pour être le numéro un de la prochaine draft NBA. Victor Wembanyama a impressionné l'Amérique . Mais pas seulement. Mercredi, LeBron James, légende de la NBA, a dit tout le bien qu'il pensait du joueur de Boulogne-Levallois, auteur de 37 points (dont 28 en seconde période) contre la G-League Ignite (115-122). "", a déclaré, en conférence de presse, la star des Lakers à propos du Français qui est favori pour être le numéro un de la prochaine draft NBA.

"Personne n'a jamais vu quelqu'un comme ça : Être aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain... ou sa capacité à dribbler, rentrer des step back en étant balle au poste, des step back à trois points, des contres. C'est un talent générationnel. J'espère qu'il restera en bonne santé, c'est le plus important pour lui. Mais ça se voit qu'il adore jouer au basket, il souriait beaucoup mardi soir. Je crois que c'étaient les deux favoris pour la draft (ndlr : avec Scoot Henderson) et ils ont fait le boulot. Ce sont tous les deux des grands joueurs", a renchéri LeBron James.

C'est l'espoir le plus incroyable que le basket français ait jamais eu". Pour son premier rendez-vous avec l'Amérique, Victor Wembanyama a totalement été à la hauteur. Outre ses 4 rebonds et ses 5 contres, le joueur de 18 ans (2,21m) s'est montré très efficace sur les shoots à trois points (7/11). Du grand spectacle donc les pour managers généraux et les recruteurs des trente franchises de la Ligue qui sont venus le scruter. Mais également pour son entraîneur Vincent Collet , qui n'a pas manqué de compliments pour qualifier sa prestation et son talent : "". Pour son premier rendez-vous avec l'Amérique, Victor Wembanyama a totalement été à la hauteur.

