Il ne fallait pas les chauffer. Le "derby" entre Kansas et Kansas State en NCAA, le championnat universitaire nord-américain de basket, a dégénéré mardi soir. Alors que la rencontre était pliée en faveur des Jayhawks dans leur salle, les visiteurs de Kansas State ont joué la dernière action, contrairement à la tradition. L'intérieur de Kansas Silvio De Sousa s'est chargé de contrer DaJuan Gordon parti vers le cercle avant de le chambrer en se plaçant au-dessus de son vis-à-vis. Il n'en fallait pas plus pour déclencher les hostilités.

Une bagarre générale s'est alors déclenchée sur le bord du terrain. Les coups ont plu et De Sousa a même tenter d'envoyer une chaise dans la mêlée avant que celle-ci ne soit retenue in extremis par un assistant. "Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier", a réagi Bill Shelf, l'entraîneur de Kansas. "Ce qui s’est passé montre aucun signe de dureté, c’est un signe d’immaturité et d’égoïsme, au contraire." Le coach de Kansas State, Bruce Weber, s'est excusé au nom de ses joueurs et a même endossé la responsabilité du pugilat. "Tout ça aurait dû être évité. Ce sont mes joueurs, c’est de ma faute ! Ils sont venus pour jouer la victoire et on ne s’est pas comporté comme on aurait dû le faire. Il y avait probablement de la frustration, surtout chez les plus jeunes." Cela ne devrait pas éviter des sanctions sévères de la part de la NCAA.