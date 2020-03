Le championnat NCAA a annoncé mercredi que ses matches de championnat, incluant ceux de la "March Madness", se joueront à huis clos, en raison de l'épidémie de coronavirus. "Sur la base de leurs conseils et de mes discussions avec le Conseil d'administration de la NCAA, j'ai pris la décision d'organiser nos prochains événements du championnat, y compris les tournois de basket masculins et féminins de Division 1, avec uniquement du personnel essentiel à leur tenue et une présence limitée des familles", a déclaré Mark Emmert, président de l'instance.

"Cette décision est dans le meilleur intérêt de la santé publique, y compris celle des entraîneurs, des dirigeants, des fans et, surtout, de nos étudiants-athlètes. Nous savons qu'avoir la possibilité de participer à un championnat NCAA est une expérience d'une vie pour les étudiants et leurs familles. Nous allons de l'avant et organiserons des championnats en tenant compte des informations actuelles et continuerons de surveiller et de faire les ajustements nécessaires", rajoute-t-il.

La "March Madness", qui doit débuter le 15 mars avec 68 équipes en lice et se finir avec la finale le 6 avril au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta est un des rendez-vous sportifs les plus attendus et suivis aux Etats-Unis, après le Superbowl. Une institution qui suscite la passion chez des millions d'Américains. Le moment-phare du tournoi est le "final four" qui réunit les quatre dernières équipes en lice dans des demi-finales, puis une finale désignant le champion national.