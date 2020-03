Monaco stoppe Dijon et reprend la tête

Monaco a fait tomber Dijon (80-67). Agressifs en défense, les hommes de Sasa Obradovic ont su museler les attaques dijonnaises et confirment leur statut de meilleure défense du championnat. Dijon, vainqueur de la dernière Leaders Cup, s'est montré trop maladroit (18 ballons perdus) pour espérer un résultat. David Holston, le meneur de la JDA et MVP la saison dernière, n'a inscrit que 8 points alors que le meilleur marqueur de Dijon, l'international français Axel Julien, a marqué 11 points.

Offensivement, la Roca Team, invaincue dans sa salle Gaston Médecin depuis novembre 2018, a aussi répondu présente à l'image du meneur bulgare Dee Bost et de Norris Cole, auteurs respectivement de 18 et 17 points. Grâce à ce succès, les Monégasques, qui avaient à coeur de prendre leur revanche après leur revers en demi-finale de Leaders Cup face à la JDA (83-81), prennent donc la tête du classement (21 victoires et 3 défaites). Une satisfaction pour l'arrière Yakuba Ouattara : "On attendait ce match avec impatience. La défense a été la clé de cette rencontre."

Avec cette défaite, les hommes de Laurent Legname mettent fin à une série de treize victoires d'affilée en championnat. La rencontre ne s'est pas jouée à huis clos, la Ligue nationale de basket (LNB) ayant limitée à 4. 700, le nombre de spectateurs pouvant assister à un match. L'Asvel, troisième du championnat, recevra dimanche (18h00) Le Mans à l'Astroballe et aura l'occasion de revenir sur la tête du classement.