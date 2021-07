Luka Magic a déjà frappé. Le meneur n'a pas manqué ses débuts olympiques avec la Slovénie. Le joueur de Dallas a littéralement marché sur l'Argentine et porté son pays. Une victoire large et sans bavure : 118-100. Une victoire, surtout, marquée du sceau de Doncic. Le numéro 77 a scoré pas moins de 48 points, soit la deuxième meilleure marque historique dans l'histoire des Jeux Olympiques. Pas mal pour une première.

Il y a 31 ans, Oscar Schmidt, légende machine à scorer, avait passé 55 points à l'Espagne. Le Brésilien avait d'ailleurs terminé meilleur scoreur à Séoul avec 42,8 points de moyenne… On ne sait pas à combien terminera Doncic mais, une chose est sûre, il est parti comme une balle.

A la mi-temps du match face aux champions olympiques 2004, il comptait déjà 31 points en… 16 minutes. 31 points, soit le total du Team USA contre la France dimanche en seconde période. Et c'est surtout un record en une mi-temps. L'écart déjà fait, il a pu y aller "mollo" au retour des vestiaires et a terminé à 48 unités (18/29, dont 12/15 à deux points), 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. Pas mal.

