Ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud, a-t-elle écrit sur Twitter. Je vous donne rendez-vous très vite en 2022, de retour sur le parquet et avec comme toujours de gros objectifs." Décidément Valériane Ayayi Vukosavljevic enchaîne les bonnes nouvelles en ce mois d'août. Après la médaille de bronze décrochée le week-end dernier lors des Jeux Olympiques de Tokyo face à la Serbie (91-76), l'ailière internationale française a révélé ce mercredi être enceinte depuis trois mois et demi. ", a-t-elle écrit sur Twitter.."

trois coéquipières étaient dans la confidence". "Les autres filles savaient que j'avais des projets juste après les Jeux. Mais dès qu'on en parlait, j'esquivais un peu le sujet. J'avais peur que des coéquipières, ou même des adversaires, agissent différemment avec moi sur le terrain, sous prétexte que j'étais enceinte. Je n'aurais pas trouvé cela super fair-play.... Je ne souhaitais pas que ce soit un évènement dans l'évènement." Dans un entretien accordé ce même jour sur le site de France Info , la joueuse de Basket Landes raconte que "".."

Le médecin de l'équipe de France et Valérie Garnier ont également été mises au courant avant le début de la compétition. "J'avais l'accord du médecin de la fédération, l'accord médical de ma gynécologue, et c'était le principal. La coach m'a dit qu'elle était très contente pour moi, que cette grossesse ne remettait pas en question ma sélection à l'Euro et aux JO", a-t-elle indiqué, tout en précisant qu'elle n'avait pas changé son style de jeu au cours de la compétition.

"Si je devais me mettre devant quelqu'un pour provoquer une faute, je le faisais. Je continuais à plonger sur les ballons lorsqu'il le fallait. Je n'avais pas envie que cette grossesse m'empêche de jouer au basket. Il n'y a pas eu un seul moment sur le terrain où je me suis dit 'ne fais pas ce geste là parce que si ça se trouve'. Jamais", a-t-elle conclu.

