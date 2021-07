Bradley Beal avait été écarté des Jeux de Tokyo jeudi, un jour après avoir été placé en protocole Covid-19, tandis que Kevin Love s'est retiré de l'équipe vendredi, invoquant une blessure au mollet droit qui l'a fait souffrir durant toute la saison 2020/2021 de NBA. Le Team USA a donc réagi en convoquant JaVale McGee et Keldon Johnson pour les remplacer.

"Nos coeurs se brisent vraiment pour Brad et Kevin, qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé mais qui, pour des raisons malheureuses et différentes, ne pourront pas nous rejoindre à Tokyo", a déclaré Jerry Colangelo, directeur général de l'équipe nationale. "Keldon a bien joué pendant notre camp d'entraînement et lors des matchs d'exhibition à Las Vegas et, en tant que membre des San Antonio Spurs, il connaît bien ce que le coach Gregg Popovich veut que cette équipe fasse", a-t-il souligné.

Trois membres de l'équipe olympique en finales NBA

"JaVale est impliqué dans le programme de l'équipe nationale américaine depuis 2009 et nous pensons qu'il offrira une présence intérieure précieuse", a ajouté Jerry Colangelo. Les Américains, qui ont subi deux défaites consécutives en amical face au Nigeria et à l'Australie, doivent débuter le tournoi olympique le 25 juillet contre la France. McGee, trois fois champion NBA, a enregistré des moyennes de 7,3 points et 5,2 rebonds pour Cleveland puis Denver au cours de la saison écoulée. Johnson était jusqu'à présent membre de l'équipe des USA Selects qui s'entraîne contre les joueurs choisis pour les JO.

La saison dernière, sous la houlette de Popovich, il a marqué en moyenne 12,8 points et récolté 6 rebonds pour les Spurs. Trois membres de l'équipe olympique américaine - Khris Middleton et Jrue Holiday (Milwaukee) et Devin Booker (Phoenix) - participent actuellement à la finale de la NBA. L'équipe olympique américaine affronte l'Espagne en amical dimanche à Las Vegas.

