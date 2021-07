La République tchèque n'a pas levé le pied. Quelques heures après avoir surpris tout le monde en sortant le Canada et ses stars NBA (101-103) après prolongation, les Tchèques ont remis ça en donnant une leçon à la Grèce (97-72) pour décrocher le dernier sésame pour les Jeux Olympiques de Tokyo après avoir vu la Slovénie, l'Italie et l'Allemagne valider dimanche leur billet. Tomas Satoransky and co n'ont pas tremblé et vont retrouver l'équipe de France au Japon.

Si Satoransky (12 pts) ou Blake Schilb (8 pts) n'ont pas eu à forcer leur talent, Jan Vesely ou encore Patrik Auda ont imposé leur loi. L'ailier fort du Fenerbahçe s'est occupé de presque tout pour noircir sa feuille de stats (16 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 5 interceptions). De son côté, l'ancien de Boulazac, parti au Japon, a signé un récital pour terminer avec 20 points (8 sur 9 au tir) et 4 passes en 18 petits minutes.

Attention aux Tchèques

Sur la lancée de son succès face à Andrew Wiggins ou encore RJ Barrett, le collectif tchèque a ainsi vite pris les devants (32-22, 10e) avant de tuer le suspense au 3e quart temps remporté 31 à 11. Privée bien sûr de Giannis Antetokounmpo – qualifié pour les finale NBA avec Milwaukee malgré sa blessure au genou -, la Grèce n'a pu que constater les dégâts

Etonnante quart de finaliste à la Coupe du monde 2019, la République tchèque confirme sa montée en puissance de ces dernières années. Les Tchèques rejoignent donc la France, les Etats-Unis et l’Iran dans le groupe A du tournoi olympique. Et les Bleus s'attendaient à défier le Canada ou même la Grèce à Tokyo, ils sont prévenus : il faut se méfier de cette surprenante équipe tchèque.

Les groupes du tournoi masculin de basket des Jeux olympiques

Groupe A :

Iran, France, Etats-Unis (champion olympique en titre), République tchèque

Groupe B :

Australie, Nigeria, Allemagne, Italie

Groupe C :

Argentine, Japon, Espagne, Slovénie

NDLR: les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. Un tirage au sort sera organisé à l'issue de la phase de groupe avec les trois premiers et le meilleur deuxième comme tête de série. Deux équipes d'un même groupe ne peuvent pas s'affronter en quarts.

